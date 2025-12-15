咖啡渣驚人 全家超商組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

全家(5903)便利商店今天宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等10大跨產業夥伴，組建「咖啡渣循環再生大聯盟」，以「全家」店舖為起點，串聯起「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣咖啡館如雨後春筍般崛起，產生的咖啡渣驚人！全家(5903)便利商店今天宣布攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等10大跨產業夥伴，組建「咖啡渣循環再生大聯盟」，以「全家」店舖為起點，串聯起「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。

全家便利商店總經理薛東都表示，全台民眾每年飲用約37億杯咖啡，產生大量咖啡渣，其中超過1/4來自便利商店，「全家」年銷2億杯咖啡、年產6,000噸咖啡渣、店舖廢棄物處理成本高達上億元，因此不斷尋求產官各界夥伴合作，解決循環卡點、共創系統解方。

廣告 廣告

針對咖啡渣高含水、易發霉特性「源頭乾燥難」，攜手鴻旭科技共同開發專為零售場域設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，操作簡便、一鍵乾燥，能將含水率降至10%以下，從源頭確保回收品質，「全家」將於年底前將「IoT智能咖啡渣乾燥機」導入百家店舖、明年上半年擴大導入至2200間店舖。

其次，活用「全家」密集據點與物流網絡優勢的「逆物流回收機制」，不僅破解「物流回收難」，其利用貨車回程空趟載運乾燥咖啡渣，不僅有效集中資源、大幅降低運輸成本，更將減少86%運輸碳排，再藉由跨產業夥伴提供穩定再生料源、專業技術加值運用。

回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第1階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第2階段，由鴻旭科技、鴻海科技集團、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用。

包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯，回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至「全家」店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成「全家」店舖夥伴制服。

除「全家」每年可供應至少3000噸咖啡渣之外，更主動邀請味全、UCC等夥伴加入，擴大原料規模，為後端應用的規模量產需求，提供質量穩定的再生來源，也希望藉此拋磚引玉，邀請更多產業攜手加入，持續建構多元可行、多方有利的循環商模。

【看原文連結】

更多自由時報報導

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

手腳太慢買不到！Costco 7款好物超殺折扣只限「這時間」

LTN經濟通》日本創舉 雷射光無線傳輸電力

他54歲靠募資開啟副業 僅半年「營收直逼560萬」親曝成功祕訣

