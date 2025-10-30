「咖啡王子」方政倫雙箭齊發 成立衛星莊園及台灣新品種征戰國際
方政倫成立阿里山衛星莊園，提升產品，同時希望台灣COE明年能續辦，協助產業國際化發展。（圖片來源：台灣咖啡產業策略聯盟提供）
採訪・撰文＝余麗姿
「衛星莊園模式持續招募中！還有人要一起幹大事嗎？」深耕咖啡產業25年的方政倫，為打造阿里山咖啡聯盟的核心人物，一路投入咖啡精品化，樂於分享經驗給咖啡農友，2025年7月28日他在臉書發出號召，首度啟動咖啡「衛星莊園」計畫，將以「鄒築園處理場」聯名參與計畫的咖啡莊園，共同行銷國內外市場，解決台灣咖啡長期產能不足的問題。
方政倫表示，台灣咖啡產業面臨的首要難題是產量無法提升。雖然許多農民有種植意願，但普遍擔心擴大種植後「不知道賣給誰」。此外，大規模生產所需的人工、加工設備和空間，對許多農民來說是沉重的經費負擔。缺乏足夠的乾燥空間，咖啡豆容易在下雨天、陰天或清晨露水的影響下，品質下滑。
為更精準了解、控制咖啡生產環節變因，鄒築園會把咖啡豆放在溫室裡曬乾。（圖片來源：方政倫提供）
方政倫說，在阿里山茶區，許多咖啡莊園是茶農兼做，開了咖啡廳，但家裡加工場仍是以製茶工廠為主，如果要增加咖啡種植面積，是不是要弄一個咖啡工廠，面臨製茶還是轉型咖啡的兩難，這是目前在阿里山上普遍的現象。
方政倫指出，阿里山茶葉一斤2,000元，阿里山咖啡一磅2,000元，許多消費覺得咖啡價格不合理，甚至以進口豆價格來比，例如衣索比亞耶加雪菲一包300元。雖然台灣精品咖啡市場正在發展，但其競爭相當大。普遍而言，對精品咖啡有概念的台灣人口比例仍少，約只有20%到30%。
一群人走更遠 阿里山「衛星莊園」目標100公頃
鄒築園目前種植面積5公頃，一年漿果40公噸，做成生豆約有6到8公噸。方政倫說，「現在賣給國外的量都不夠賣，得奬作品賣完就沒了，或是去日本展售，對方還想要續訂，量也無法供應，非常可惜。」為了解決產量受限的問題，他推動「衛星莊園」的合作社模式，提升產能，再創一波阿里山咖啡產業革新。
衛星莊園計畫，不走傳統契作模式，而採合作社方式。「在阿里山地區想要種植咖啡、種苗不知要如何取得熱銷品種，由鄒築園提供；種植的田間管理按鄒築園課表操課；漿果採收後銷售，交由鄒築園處理廠收購漿果後製。」
十大神農方政倫種出可以有產量的藝伎咖啡。（圖片來源：方政倫提供）
「煩惱後面工廠建置、加工後製、建立品牌、銷售管道，鄒築園處理廠品牌幫你解決後續困難的項目。你只要把咖啡管理種植好、用心對待好咖啡樹，你的優質作品都有機會展現在世界各地消費者口中。」這是方政倫對外發出的招募計畫。
方政倫表示，以往傳統契作模式，農民因僅提供原料而對品質管控（如農藥殘留）缺乏動力，透過衛星莊園計畫，以鄒築園處理廠的品牌，攜手小莊園品牌做聯名商品，讓小莊園的品牌被看見，共同成長茁壯。目前已有11、12位青農有意合作，除了自己5公頃，另外將增加近15公頃，未來目標希望達到60公頃，甚至是100公頃。
在台灣發現新品種 命名「索恩娜」（So'ngna）推向國際
起源於衣索比亞的藝伎咖啡，由巴拿馬翡翠莊園發揚光大，成為世界級精品咖啡的代表，「因為找到藝伎品種，巴拿馬咖啡生態有很大的轉變。」方政倫說，台灣咖啡要站穩國際市場，必須也要有自己的代表品種。
目前台灣咖啡種植品種以SL34、藝伎為主，幾年前，方政倫發現同一批買進的數千棵藝伎苗，種了三、四年後，有100棵性狀不同，豆子晚熟、豆型短圓、有古銅色的嫩芽，不同於藝伎的青綠新葉，風味也不同，除了花香，多了水果軟糖的味道，偏向葡萄、莓果與柑橘的水果風味。
索恩娜（圖左）品種咖啡豆型短圓、藝伎（圖右）豆型則是瘦長型。（圖片來源：方政倫提供）
他送豆子至國外的研究組織World Coffee Research，做DNA的鑑定，原來是不知名的衣索比亞原生種。他命名「索恩娜」（So’ngna），為鄒族語最棒、最喜歡之意。
2020年，媒合業者購買阿里山咖啡豆的「阿里山莊園咖啡精英交流賽」（簡稱阿流賽）平台，索恩娜初試啼聲，就一鳴驚人，拿下日曬組冠軍，5公斤重量，被雄獅集團以52萬元標走，創下該賽事的歷史高價。今年的阿流賽，青葉咖啡莊園以索恩娜拿到水洗組的冠軍。
為了擴大索恩娜種植面積，方政倫把目前雜亂的品種，全部都嫁接成索恩娜。他說，「大約明後年會有500公斤到1公噸之間的產量，就可以參加COE國際競標，首次被世界看見，但如果明年沒有COE，那就沒有在國際亮相機會了。」
為爭取2026卓越盃 將登高一呼約農友邀農糧署喝咖啡
「我們農民可以找到好的品種，有一個很重要關鍵是很多農民都有杯測能力，與其他咖啡產區國家相比，台灣可以很全面的把咖啡從種植到末端銷售，為一條龍包辦的產區。」方政倫呼籲珍惜台灣良好咖啡生態。
對於COE經費爭議，方政倫希望政府能協助產業發展，繼續舉辦。他說，「如果COE沒有舉辦了，國內規模比較大的莊園雖然有管道可以接觸到國際買家，但是發展速度將會變得比較慢。」
參加國際競標的咖啡豆，除了用機器挑選過，鄒築園會再以人工挑選一次。（圖片來源：方政倫提供）
方政倫表示，鄒築園一年產量有8公噸，但阿流賽參賽生豆樣本只有15公斤，COE為70公斤，可以提供規模比較大的莊園將豆子銷售到國際市場。他說，這樣的競標平台，連茶農都羨慕。這三年COE賽事，台灣是全球均價最高的咖啡豆，讓國際看見台灣，希望政府可以繼續舉辦，協助產業發展。
方政倫說，台灣咖啡農很需要可以觸及國際市場的COE平台，雖然目前產量沒有那麼大，但是大家不斷持續努力，咖啡如果愈賣愈好，大家就會有意願種植更多，他希望可以集結咖啡農友，邀請農政單位見面，更瞭解產業的需求。
審稿編輯：童儀展、林玉婷
