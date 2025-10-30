咖啡界奧斯卡見證者 國際評審劉玉嬌揭秘COE品評標準 疾呼台灣咖啡不容缺席
COE國際評審劉玉嬌表示，一杯咖啡可以讓世界認識台灣，盼政府支持COE國際競標。（段歆惟 攝）
採訪・撰文＝余麗姿
位在台北市永康商圈「空中咖啡館Joy Coffee & Cacao」競標咖啡豆專賣店，是一家COE咖啡專賣店。菜單上「全世界只有這裡喝得到——由Joy擔任COE國際評審並從國際期貨市場競標回來的獨賣商品」，分別是2023台灣COE第六名的曾福森「豆御香藝伎莊園」、2023印尼COE第十名的咖啡。
「這是台灣最好的一杯咖啡，花香、焦糖、甜感、桃子、糖蜜、柑橘的風味，每一口都驚艷。」菜單上這樣形容曾福森得奬咖啡。劉玉嬌（Joy）是一位咖啡杯測師、烘豆師，更是COE競標咖啡國際評審。店裡提供2024瓜地馬拉競標COE冠軍，一杯單價1,200元，風味「野薑花、白桃、香吉士，尾韻蜜茶、紅茶，口感圓潤。」今年又再度競標到2025瓜地馬拉COE冠軍豆。
2024年瓜地馬拉COE冠軍咖啡豆，淺烘焙帶花香，風味迷人。（段歆惟攝）
「空中咖啡館Joy Coffee & Cacao」是中央廣播電台前主持人劉玉嬌的咖啡館，她55歲愛上咖啡，轉換跑道，到咖啡工廠自我推薦謀職，考上杯測師，2019年首度擔任瓜地馬拉COE國際評審，2023年台灣首次舉辧「2023臺灣卓越盃示範國際競標」，她暫停國外行程，特定排出時間擔任來自台灣的國際評審。
COE競賽：咖啡生豆品質的國際標準
劉玉嬌表示，COE比喻為「咖啡界的奧斯卡」，賽事核心在於評比生豆的品質，流程極為嚴謹。比賽採盲測進行，分為國家輪和國際輪。在評審期間，同一支咖啡可能在不同輪次重複出現，排名前十名的咖啡豆需經過5,000次以上的品飲考驗。
豆子的風味、酸值、平衡感、乾淨度與甜感，都是評分項目，她解釋，若咖啡風味帶有花香，通常會獲得高分。她指出，中南美洲的咖啡普遍以「乾淨度非常好」為特色，台灣咖啡則在2023年嶄露頭角，「進步超神速，曾福森的咖啡豆令人感到驚艷，從香氣風味、乾淨度到轉換性，整體感達到世界水準！」
劉玉嬌於2022年在印尼COE擔任國際評審。（圖片來源：劉玉嬌提供）
「喝過COE咖啡，就回不去了。」劉玉嬌說，她希望把這麼美妙的咖啡分享出去，即使生意不好做，她也要堅持賣COE咖啡。「之前有客人看到menu直接走出去，他以為是黑店，怎麼會有每杯 400到1800元的價格」，不過只要喝一口COE咖啡，就懂了這杯咖啡的價值。曾有一位年輕人，先點一杯400元，然後又再點一杯600元，還要續第三杯，他說，「我想喝，因為一杯好咖啡會讓我快樂好幾天。」
一杯咖啡讓世界認識台灣 盼政府支持COE國際競標
劉玉嬌表示，2019年她首次擔任COE國際評審，機票費用是由評審自付，落地的接送和住宿則由舉辦國支出，每個國家都很尊重禮遇評審，秉持的就是一起推廣好咖啡至全球各地。
劉玉嬌說，台灣精品咖啡還在成長茁壯，COE對台灣是重要的，「透過國際競標，有機會在美國Blue Bottle喝到台灣咖啡，進而認識台灣，這是台灣除了半導體之外，多麼驕傲一件事情。」
如今面對「COE卓越盃」經費補助爭議，劉玉嬌說，政府應該去瞭解COE的運作和重要性，台灣咖啡農認真種出高品質的咖啡，政府不應該是「零支持」。以及今年雲南有試辦COE，台灣若停辦，中國恐怕會試圖將台灣的COE產區納入「中國COE」體系，對於台灣咖啡產業的發展將是重大損失。
獲WCC世界亞軍 黃宥澄：台灣咖啡莊園投入成本參與國際展覽
尋品旬品咖啡創辦人黃宥澄的咖啡之路，是從咖啡農開始的。他於2015年開始在爺爺位於南投魚池的一塊地上種植咖啡。然而，由於當地海拔較低，難以種出高海拔咖啡的風味，他轉而投入咖啡烘豆，並在今年一舉拿下WCC世界咖啡烘焙大賽的亞軍。
黃宥澄表示，台灣咖啡的質地非常好，無論是土壤、田間管理還是後製等環節都拿捏得很剛好。他舉例說明，以SL34品種來說，台灣種植出的風味比國外更突出，帶有哈密瓜與水蜜桃的香氣；而藝伎品種則展現出花香或水果軟糖的風味。此外，咖啡愛好者若想去產區參觀，交通也很方便，能夠現場喝到非常新鮮的台灣咖啡。
黃宥澄從咖啡農到烘焙師，鼓勵台灣咖啡莊園多參加國外展覽，直接面對客戶。（圖片來源：黃宥澄提供）
黃宥澄認為，「COE卓越盃」有效地幫助了國際看見台灣。在莊園品牌行銷方面，他鼓勵咖啡農積極走出去做品牌曝光。一旦咖啡在咖啡店的流通度愈來愈高，且價格保持在合理區間，咖啡店家就會願意採購，雙方便可共同成長。「目前在尋品旬品咖啡，日本、韓國或是歐美的外國遊客，都會直接點名要喝台灣咖啡。」
關於台灣精品咖啡的發展，自2014年起步，正於2020年至2025年走向國際市場。黃宥澄強調，台灣的咖啡莊園若想愈來愈茁壯，讓世界看到，莊園就必須投入一定的成本參加國外展覽，使國外消費者、咖啡店、烘焙店能夠更直接地接觸莊園，進而增加採購交流的機會。
審稿編輯：童儀展、林玉婷
延伸閱讀
台灣咖啡國際競標2025年再創新高 COE經費補助陷爭議引發產業界震動
阿里山上的咖啡莊園呼籲品種多元化 產量、品牌化及觀光也須提升
「咖啡王子」方政倫雙箭齊發 成立衛星莊園及台灣新品種征戰國際
其他人也在看
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 16 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 21 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 17 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 19 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿回應婚內出軌王子指控！ 認了「離婚協商破裂」：會負起該負的責任
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，粿粿經紀公司稍早打破沉默回應：「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
Michael Jordan批評NBA的負荷管理 本來就不該發生
Michael Jordan 不相信負荷管理，即使在他重病纏身的時候也是如此。 在NBC電視台緯來體育台 ・ 2 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會...CTWANT ・ 1 小時前