咖啡界奧斯卡見證者 國際評審劉玉嬌揭秘COE品評標準 疾呼台灣咖啡不容缺席

COE國際評審劉玉嬌表示，一杯咖啡可以讓世界認識台灣，盼政府支持COE國際競標。（段歆惟 攝）

採訪・撰文＝余麗姿

位在台北市永康商圈「空中咖啡館Joy Coffee & Cacao」競標咖啡豆專賣店，是一家COE咖啡專賣店。菜單上「全世界只有這裡喝得到——由Joy擔任COE國際評審並從國際期貨市場競標回來的獨賣商品」，分別是2023台灣COE第六名的曾福森「豆御香藝伎莊園」、2023印尼COE第十名的咖啡。

「這是台灣最好的一杯咖啡，花香、焦糖、甜感、桃子、糖蜜、柑橘的風味，每一口都驚艷。」菜單上這樣形容曾福森得奬咖啡。劉玉嬌（Joy）是一位咖啡杯測師、烘豆師，更是COE競標咖啡國際評審。店裡提供2024瓜地馬拉競標COE冠軍，一杯單價1,200元，風味「野薑花、白桃、香吉士，尾韻蜜茶、紅茶，口感圓潤。」今年又再度競標到2025瓜地馬拉COE冠軍豆。

2024年瓜地馬拉COE冠軍咖啡豆，淺烘焙帶花香，風味迷人。（段歆惟攝）

「空中咖啡館Joy Coffee & Cacao」是中央廣播電台前主持人劉玉嬌的咖啡館，她55歲愛上咖啡，轉換跑道，到咖啡工廠自我推薦謀職，考上杯測師，2019年首度擔任瓜地馬拉COE國際評審，2023年台灣首次舉辧「2023臺灣卓越盃示範國際競標」，她暫停國外行程，特定排出時間擔任來自台灣的國際評審。

COE競賽：咖啡生豆品質的國際標準

劉玉嬌表示，COE比喻為「咖啡界的奧斯卡」，賽事核心在於評比生豆的品質，流程極為嚴謹。比賽採盲測進行，分為國家輪和國際輪。在評審期間，同一支咖啡可能在不同輪次重複出現，排名前十名的咖啡豆需經過5,000次以上的品飲考驗。

豆子的風味、酸值、平衡感、乾淨度與甜感，都是評分項目，她解釋，若咖啡風味帶有花香，通常會獲得高分。她指出，中南美洲的咖啡普遍以「乾淨度非常好」為特色，台灣咖啡則在2023年嶄露頭角，「進步超神速，曾福森的咖啡豆令人感到驚艷，從香氣風味、乾淨度到轉換性，整體感達到世界水準！」

劉玉嬌於2022年在印尼COE擔任國際評審。（圖片來源：劉玉嬌提供）

「喝過COE咖啡，就回不去了。」劉玉嬌說，她希望把這麼美妙的咖啡分享出去，即使生意不好做，她也要堅持賣COE咖啡。「之前有客人看到menu直接走出去，他以為是黑店，怎麼會有每杯 400到1800元的價格」，不過只要喝一口COE咖啡，就懂了這杯咖啡的價值。曾有一位年輕人，先點一杯400元，然後又再點一杯600元，還要續第三杯，他說，「我想喝，因為一杯好咖啡會讓我快樂好幾天。」

一杯咖啡讓世界認識台灣 盼政府支持COE國際競標

劉玉嬌表示，2019年她首次擔任COE國際評審，機票費用是由評審自付，落地的接送和住宿則由舉辦國支出，每個國家都很尊重禮遇評審，秉持的就是一起推廣好咖啡至全球各地。

劉玉嬌說，台灣精品咖啡還在成長茁壯，COE對台灣是重要的，「透過國際競標，有機會在美國Blue Bottle喝到台灣咖啡，進而認識台灣，這是台灣除了半導體之外，多麼驕傲一件事情。」

如今面對「COE卓越盃」經費補助爭議，劉玉嬌說，政府應該去瞭解COE的運作和重要性，台灣咖啡農認真種出高品質的咖啡，政府不應該是「零支持」。以及今年雲南有試辦COE，台灣若停辦，中國恐怕會試圖將台灣的COE產區納入「中國COE」體系，對於台灣咖啡產業的發展將是重大損失。

獲WCC世界亞軍 黃宥澄：台灣咖啡莊園投入成本參與國際展覽

尋品旬品咖啡創辦人黃宥澄的咖啡之路，是從咖啡農開始的。他於2015年開始在爺爺位於南投魚池的一塊地上種植咖啡。然而，由於當地海拔較低，難以種出高海拔咖啡的風味，他轉而投入咖啡烘豆，並在今年一舉拿下WCC世界咖啡烘焙大賽的亞軍。

黃宥澄表示，台灣咖啡的質地非常好，無論是土壤、田間管理還是後製等環節都拿捏得很剛好。他舉例說明，以SL34品種來說，台灣種植出的風味比國外更突出，帶有哈密瓜與水蜜桃的香氣；而藝伎品種則展現出花香或水果軟糖的風味。此外，咖啡愛好者若想去產區參觀，交通也很方便，能夠現場喝到非常新鮮的台灣咖啡。

黃宥澄從咖啡農到烘焙師，鼓勵台灣咖啡莊園多參加國外展覽，直接面對客戶。（圖片來源：黃宥澄提供）

黃宥澄認為，「COE卓越盃」有效地幫助了國際看見台灣。在莊園品牌行銷方面，他鼓勵咖啡農積極走出去做品牌曝光。一旦咖啡在咖啡店的流通度愈來愈高，且價格保持在合理區間，咖啡店家就會願意採購，雙方便可共同成長。「目前在尋品旬品咖啡，日本、韓國或是歐美的外國遊客，都會直接點名要喝台灣咖啡。」

關於台灣精品咖啡的發展，自2014年起步，正於2020年至2025年走向國際市場。黃宥澄強調，台灣的咖啡莊園若想愈來愈茁壯，讓世界看到，莊園就必須投入一定的成本參加國外展覽，使國外消費者、咖啡店、烘焙店能夠更直接地接觸莊園，進而增加採購交流的機會。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

