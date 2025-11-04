咖啡界新星崛起 崑大餐飲系新生奪全國手沖咖啡冠軍

▲崑大餐飲系羅郁媄奪「2025 KINGSHIP城市沖煮賽」全國冠軍。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】崑山科技大學餐飲管理及廚藝系參與競賽再傳捷報，該系餐飲系新生羅郁媄在11月2日「2025 KINGSHIP城市沖煮賽」決賽中以精湛技術與穩健表現，從全國六大賽區、260位菁英選手中脫穎而出，榮獲全國冠軍，抱回價值逾30萬元的 STRONGHOLD 烘豆機一台，為校爭光，展現崑山學子在咖啡專業領域的卓越實力與實戰經驗。

「KINGSHIP城市沖煮賽」為全國指標性手沖咖啡競賽之一，聚集眾多頂尖咖啡師與台灣冠軍好手同場較勁，參賽者需在限定時間內完成手沖咖啡沖煮與呈現，並由專業評審依據風味平衡、萃取技術、盲飲及整體呈現等面向進行評分。羅郁媄憑藉對咖啡風味的敏銳掌握與穩定的萃取手法，展現出優異的專業能力，最終脫穎而出奪得冠軍。

值得一提的是，羅郁媄平時亦協助家中經營「艾暾咖啡（Alton Coffee）」，將課堂所學實際應用於店內營運中，透過不斷練習與顧客交流，持續精進技術與品味，成為比賽中突出的關鍵優勢。她的成功不僅展現了個人努力與實力，也充分體現崑山科大餐飲系重視實務導向與專業培育的成果。

崑山科大產品開發營運處處長暨餐飲系助理教授施智偉表示：「羅郁媄在全國競賽中勇奪冠軍，展現本校學生勇於挑戰、自信展現專業的精神。學校將持續深化專業課程與產業接軌訓練，陪伴學生在學習與實作中不斷突破，成為台灣餐飲及咖啡產業的新生力量。」

崑大餐飲系洪綺吟主任指出，該系長期致力於深化咖啡專業教育，從課堂教學、實作演練到競賽歷練，著重培養學生的專業實力與創意思維。此次羅郁媄奪得全國冠軍，不僅展現個人努力與熱情，也體現系上在專業訓練與人才培育上的堅實成果，系上未來將持續強化產學合作與實務導向教學，培養更多能在產業中獨當一面的專業新秀。

▲羅郁媄(右3)從全國六大賽區、260位菁英選手中脫穎而出，榮獲全國冠軍。