咖啡界新秀跨年夜遭輾亡！肇事男殯儀館痛哭下跪道歉

高雄市昨（12/31）跨年夜發生一起死亡車禍，傍晚6時許前鎮區中華五路，一輛大貨車與機車發生碰撞，騎士遭輾過當場死亡。據傳死者為男大生還是咖啡冠軍，今早死者母親現身殯儀館一度崩潰痛哭，拒絕進入相驗室，而肇事駕駛也到場下跪道歉。

高雄前鎮晚間發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

唐姓大學生昨日與朋友相約跨年，沒想到在途中發生車禍不幸喪命。今天（1日）早上唐男母親現身高雄殯儀館，崩潰痛哭失聲還拒絕認屍，警方及現場人員不斷安撫唐母情緒。肇事貨車駕駛也現身殯儀館，一見到唐母立刻下跪道歉，表達自己的悔意，唐母情緒崩潰無力回應，場面相當哀戚。

肇事司機下跪道歉。（圖／中天新聞）

警方初步調查，死者唐姓男子（21歲）傍晚6時許騎機車行經前鎮區中華五路時，與李姓男子（43歲）駕駛的大貨車發生擦撞，唐男倒地後遭貨車後輪輾過，當場失去生命跡象，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員檢傷確認唐男已明顯死亡未送醫。

男大生跨年途中遇死劫。（圖／中天新聞）

轄區警方隨即趕到封鎖現場，確認身分後通知唐男家屬到場，唐母表示兒子與朋友相約跨年，未料接到警方噩耗在現場崩潰痛哭；根據《ETtoday》報導，唐男為台南某大學學生，還是一名咖啡師，曾奪得咖啡大賽手沖大專組冠軍。

警方現場檢測肇事駕駛李男酒測值為0，初步研判肇事原因為雙方未保持安全距離，確切肇事責任仍待後續調查釐清。

