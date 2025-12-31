「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

唐姓男大生當場死亡。（圖／翻攝畫面）





高雄市前鎮區發生跨年夜悲劇。21歲唐姓男大生騎車行經前鎮區中華五路時，與同向大貨車發生碰撞，唐男倒地後遭車輪輾過，當場死亡。據悉，唐男本月初獲得咖啡沖煮比賽大專組冠軍，被視為咖啡界的明日之星，豈料竟遭遇橫禍離世。

警消31日晚間18時38分獲報車禍，救護趕赴現場發現唐男倒臥車道，已明顯死亡。43歲大貨車李姓駕駛供稱，當時車流龐大、已放慢車速，未料行駛時突聽到奇怪聲響，立即停車察看，卻見到有騎士倒在後輪旁。李男向現場員警說明車禍情況時神情懊惱，不時喃喃自語「已經開很慢了」。李男經酒測確認無酒駕，警方初判雙方未保持安全距離，詳細肇責及肇責比例仍待釐清。

連奪咖啡大賽名次 跨年遇車禍亡

另據《ETtoday新聞雲》，2唐男就讀台南某大學，是備受學校矚目的咖啡選手，月初才在校內舉辦的咖啡手沖大賽中奪下大專組冠軍，先前也在高雄空中大學的咖啡比賽中獲得名次。唐男奪下校內比賽冠軍時，還撰文感謝父母給他追夢的勇氣，卻在與友人相約跨年的路上發生車禍離世，唐母得知噩耗情緒崩潰，無法前去認屍。

