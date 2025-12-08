咖啡直逼買一送一！超商咖啡日分享日聖誕雙12寄杯優惠整組買起來
文／景點+ 張盈盈整理報導
全家便利商店推出週一咖啡日優惠，第二件10元優惠直逼買一送一，透過跨店隨時取APP購入可寄杯，7-11也有週一咖啡日以及各種不同波段的整組購買優惠，包括「聖誕購物趴」、「愛Sharing分享日」、「一起品茶趣」整組購買咖啡茶飲優惠，注意不同活動的截止時間，趕快追起來！
必勝客12元神券攜手肯德基推優惠！嫩牛大蝦起司比薩半價吃起來
