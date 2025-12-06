咖啡能讓人年輕5歲！研究曝「每天最佳杯數」：超過反而害老化

記者施春美／台北報導

老化會造成端粒體快速縮短，一些精神性疾病也會造成端粒體快速縮短， 食安專家韋恩（楊世煒）表示，最新研究發現，常喝咖啡可以預防端粒體縮短，一天3~4杯的咖啡可能讓細胞年輕5歲；但每天5杯以上與不喝咖啡者一樣，都是端粒最短的族群，也就是老化速度最快者。

楊世煒在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，這項刊登於期刊《BMJ Mental Health》 的最新研究發現，每天喝3~4杯咖啡，可能有助於減緩重度精神疾病患者的細胞老化速度。

研究顯示，這個咖啡攝取量與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為生物年齡的重要指標。與不喝咖啡的人相比，適量飲用者的端粒長度相當於「生物年齡年輕約5歲」。

值得注意的是，當咖啡攝取超過4杯時，這項潛在好處便不再出現。3~4杯的範圍也剛好符合多國衛生機構的建議上限，包括英國 NHS 與美國 FDA 所訂定的每日400毫克咖啡因（約4杯咖啡）。

端粒是生物年齡的指標 吸菸、壓力、憂鬱、慢性發炎害端粒縮短

楊世煒說明，端粒體位於染色體的末端，由重複的鹼基對組成，作用如同「保護蓋」防止染色體磨損或退化。然而，隨著年齡增長與細胞分裂次數增加，端粒會逐漸變短，最終導致細胞無法再分裂並死亡。這是自然老化過程的一部分，也與多種退化性疾病風險上升有關，如癌症、心血管疾病與骨關節炎。吸菸、慢性壓力、憂鬱及慢性發炎狀態都會加速端粒縮短，因此「維持端粒體長度」被視為抗老化的重要策略。

楊世煒表示，該研究納入挪威TOP 研究中的436名成年人，包括思覺失調患者、躁鬱症與憂鬱症患者。研究期間為2007 ~ 2018 年。參與者依自述咖啡攝取量分為4組，分別為0 杯、1~2 杯、3~4 杯、5 杯以上。

研究者並記錄吸菸年數與藥物使用情況。因咖啡因代謝會受到吸菸影響，特別納入分析。結果顯示：端粒最長的族群，是每天3～4杯咖啡的那組，而端粒最短的族群，是不喝咖啡者與喝 5 杯以上者。

楊世煒表示，此項研究無法證明因果，但有幾種合理假說：

1. 咖啡富含抗氧化與抗發炎成分，可減少端粒受損。

2. 咖啡因可能影響端粒酶（telomerase）活性。

3. 精神疾病患者本身的氧化壓力與慢性發炎較高，因此更能從適量咖啡中受益。

研究者強調，超過建議量可能造成反效果，因為過量咖啡因可能增加自由基生成，促進端粒縮短。

