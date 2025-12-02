咖啡能防糖尿病！研究揭「1喝法」卻害人陷險境：上班族注意

記者施春美／台北報導

咖啡是現代人的提神聖品，醫師劉博仁表示，韓國大型研究發現，黑咖啡可改善胰島素敏感度，進而預防糖尿病，但「甜咖啡」完全抵銷好處，也就是三合一、加糖拿鐵、奶茶式咖啡都沒有改善代謝的效果。「因此，民眾應盡量喝黑咖啡、或少糖少奶的咖啡，每天1~2杯就已足夠。」

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，一位女子佩戴連續血糖監測（CGM），喝黑咖啡，配上2塊黑巧克力，血糖逐漸來到120mg/dl ，但當她喝咖啡加糖、加奶精，再搭配一個可頌，血糖值逐漸飆高至160，女子相當驚訝。

劉博仁表示，一篇今年刊出的韓國大型研究係針對7,453 位成人了解其飲用咖啡方式與胰島素、血糖的關係。結果發現，黑咖啡效果最好；甜咖啡（加糖/奶精）則完全無此好處。該研究並指出，咖啡主要影響胰島素敏感度，而不是直接降低血糖數值。

他表示，現代人容易血糖震盪是因吃完甜食、高澱粉食物後，血糖快速上升，導致胰島素大量分泌，進而使得血糖快速降低，於是身體需要糖分，讓人再度想進食，長期反覆下，就會導致胰島素阻抗、脂肪肝、代謝症候群。因此，民眾應盡量喝黑咖啡、或少糖少奶的咖啡，每天1~2杯就已足夠。

