咖啡裝進甜筒吃！澳門官也街周邊最火紅的創意咖啡，43澳幣的儀式感甜品～

澳門｜何老師窗台咖啡

「拿鐵跟爆紅有什麼關係？」當澳門友人跟我提這家咖啡時，我心裡是這麼思索著，一看名字「何老師窗台咖啡」，想去看看的念頭更低，但終究抵不過她傳來的影片誘惑....於是利用空檔走了一趟八百年沒去過的官也街。

結論：官也街爆紅「甜筒卡布奇諾」（43澳幣），三種口味（附手繪名信片一張）。小小的店，小小的木宿，長得算清秀的何老師，現點現磨咖啡，探出木窗拉花給消費者拍（很棒的梗），杯子更是特別，厚甜筒杯（情有可願的硬），杯緣是開心果屑香又有口感，拿鐵意外蠻順口的。

何老師窗台咖啡位於官也街周邊，澳門世界遺產(追加)一部份的益隆炮竹廠舊址附近，特色是長得算是清秀的年輕人探窗的拉花卡布奇諾(對我來說比較像拿鐵)。

如果以多數觀光客會去的官也街來論的T型路口(幾年沒來，怎會這麼多人嚇死...而且是平常日)。

走到底右轉是告麗雅施利華街 (好難記得街名....)，也就是路氹歷史館和澳門天后宮的方向。

往左轉是施督憲政街，也就是益隆炮竹廠舊址的方向，這兩段路近年來修護的越來越有異國風情，雖然商業化也是難免，但散起步來可是比人山人海的官也街舒服多了，尤其是左轉讓人有鬆了一口氣的感覺，不自覺得放慢腳步。

過了益隆炮竹廠舊址，遠遠的你就會看到有一棟黑色建築前有一群女生(沒意外都是女的)在排隊。

店很小，黑牆中開出一扇小木商，點餐、出餐、結帳全在這窗戶內外。

招牌自然是甜筒卡布奇諾，除此之外也有手沖的單品咖啡和奶茶。

甜筒卡布奇諾一共有榛果巧克力、開心果脆絲及樹莓紅絲絨三種口味，附帶說明的是點一杯甜筒卡布奇諾，就會收一張同樣口味的手名信片。

除了裝卡布奇諾的甜筒杯很特別外，店主人年輕算是清秀的何老師會從木窗探出頭來，在你眼前拉花讓你拍照、錄影。這點，興許才是他爆紅的主因?特別說明的是，這裡的卡布奇諾都是現點現磨咖啡豆，所以人多時就需要等上一會兒。

拿到卡布奇諾的第一件事，自然就是拍照打卡......雖說我是個老伙仔，但也不能免俗。

這杯卡布奇諾的評價，不講視覺效果的話，卡布奇諾本身算是相當順口好喝，雖然我覺得它是拿鐵, 或者應該說我心中的卡布奇諾不是這樣.....沒有細泡也沒有肉桂香。至於這個甜筒本身算是情有可願的硬(倒是不至於咬不下去，不能吃)，另外就是邊邊的開心果絲很香，感覺好像正確的名字應該是開心果白巧力做成的絲。

開心果甜筒拿鐵(IG粉絲團):澳門氹仔飛能便度街21號943，營業時間：11:30-20:00（週三公休)

文章來源：小虎食夢網