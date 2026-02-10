咖啡護肝腎、還防失智！新研究曝「最佳杯數」：但「這款」就無效

記者施春美／台北報導

咖啡是現代人的提神聖品。一項今天發表、追蹤時間長達36(最長達43年)的研究顯示，喝較多咖啡的人最多可降低18%的失智風險。研究並發現，最適合的杯數為每天2~3杯。此外，無咖啡因的咖啡與失智風險或認知表現沒有顯示著的有利關聯，這意味有咖啡因才可能有保護大腦、預防失智的效果。

經常分享最新的醫療、健康資訊的臉書粉專「生醫不科科」表示，今天發表在頂級醫學期刊JAMA（美國醫學會期刊）的前瞻性研究中，研究團隊追蹤了超過13萬名美國成年人，最長追蹤時間達43年（追蹤中位數36.8年），期間總共記錄到超過1.1萬例失智症。

結果顯示示，除了喝較多咖啡的人，喝茶者也有較少的失智風險，但這2種飲品都需含咖啡因；且在主觀（自覺認知退化問卷）與客觀（認知測驗）這2種評估上，認知表現也呈現小幅更好的關聯。

該研究比較「喝最多」和「幾乎不喝」的人，結果發現，相較於不喝咖啡者，喝最多咖啡的人失智風險約降低 18%。研究也發現，這個「保護」最明顯示的區間不是愈多愈好，而是適量的咖啡，約每天2~3 杯（每杯為237cc），茶約每天1~2 杯。在這個範圍，和最低失智風險的關聯最好。再喝多一點的差異並沒有持續變大。

值得注意的是，如果是無咖啡因咖啡（decaf），與失智風險或認知表現沒有顯示著的有利關聯。所以有咖啡因才可能有保護效果。

