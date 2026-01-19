咖啡護肝腎、防糖尿病！研究曝「1喝法」反害失智、慘罹癌

記者施春美／台北報導

食安專家韋恩表示，方便時尚的外帶杯可能帶來大量微塑膠，不利人體健康。(圖/pixabay)

眾多研究已發現，咖啡有益健康，可預防糖尿病、脂肪肝，且可保護肝、腎臟等，但食安專家韋恩（楊世煒）提醒，方便的外帶杯可能帶來大量微塑膠。研究指出，若每天喝300毫升裝在塑膠杯中的咖啡，每年可能吃進高達36.3萬個微塑膠顆粒。研究指出，塑膠微粒恐會增加罹癌、失智等的風險。

韋恩在其臉書「韋恩的食農生活」表示，科學家指出，無論是全塑膠杯或是有塑膠塗層(淋膜)的紙杯，只要接觸到熱水，都會大幅增加微細碎片脫落並混入飲品的機會。實驗數據顯示，全塑膠杯因表面結構較粗糙，產生的微塑膠數量遠高於塑膠襯裡的紙杯。

廣告 廣告

科學家示警：微塑膠恐危害健康！

韋恩表示，目前科學界對於微塑膠對健康的影響，仍處於研究階段，尚未有定論，但已提出警告。飲用裝在塑膠容器（如聚乙烯杯）中的熱咖啡，可能導致人體攝入數以萬計的微塑膠碎屑。

「關心自身健康的人，仍應盡量少碰微塑膠。」韋恩表示，為了減少攝入微塑膠及其對環境的影響，學者這樣建議：

1. 更換容器材質： 使用不鏽鋼、陶瓷或玻璃製成的重複使用杯，這些材質不會掉落微塑膠。

2. 選擇替代品：若必須使用拋棄式杯子，塑膠襯裡紙杯（plastic-lined paper cups）釋放的顆粒通常比純塑膠杯少。

3. 降低溫度：避免將沸騰的液體直接倒入含塑膠襯裡的容器中。民眾不妨要求店員稍微降低飲品溫度，可減輕對塑膠襯裡的物理壓力，進而降低暴露風險。

韋恩也曾表示，塑膠微粒已被證明可能通過胃腸道壁進入血液循環，並流向各種器官和組織，可能導致組織損傷、纖維化或惡性腫瘤，也可能引起腸道菌相失衡。

更多三立新聞網報導

「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…頒獎典禮現場飄花香！手寫注音卡片曝現況

林俊傑母親壽宴甜曬新歡！前女友嘔吐文開轟 疑似劈腿時間線曝光

示威女頭卡密麻彈丸！伊朗血腥鎮壓後 人們見面都含淚「像被殭屍攻擊」

「這2年齡」會斷崖式衰老！研究：「這樣吃」抗老化、防癌、防糖尿病

