咖啡豆成本飆漲拖累獲利 黑松：審慎評估是否漲價

（中央社記者何秀玲台北23日電）黑松財務處長杜居燦表示，今年咖啡豆價格飆漲5成，影響前3季獲利表現，截至11月咖啡豆成本已較去年增加新台幣3400多萬元，旗下韋恩咖啡明年是否漲價，需審慎評估。另外，代工立頓常溫飲料的第2個5年今年到期，雙方皆有意願續約，正洽談第3個5年合作條件。

黑松今天在證交所舉辦法說會，今年前3季營收為76.45億元，歸屬於母公司淨利為6.31億元，年減20.1%，每股純益為1.57元。

杜居燦指出，黑松飲料占比6成，酒類占比4成，今年原物料成本居高不下，尤其咖啡豆大幅飆漲5成，加上整體景氣趨緩，消費意願退縮，對飲料營運造成壓力；而烈酒市場自前年起表現就相對疲弱，兩者都有不盡理想之處。

杜居燦指出，今年獲利承壓主要在咖啡原料成本，雖然咖啡在黑松整體產品占比不是最高，但因價格漲幅過大，明年咖啡產品是否反映成本需要審慎評估，因還須考量即飲咖啡帶來的激烈競爭，相較之下，今年糖價格則略有回跌。

至於今年立法院通過包裝無糖飲品免徵貨物稅規定，杜居燦說，黑松旗下無糖飲料如茶花綠茶因取得健康認證，本就免徵貨物稅，因此沒有影響；至於旗下韋恩無糖黑咖啡，則可減少部分貨物稅負，但銷量規模不大，對整體影響不顯著。

此外，黑松在2016年與國際茶飲品牌立頓合作，代工常溫奶茶，今年第2個5年約滿到期，他表示，雙方都有意願繼續合作下一個5年，目前還在談相關續約條件。（編輯：林淑媛）1141223