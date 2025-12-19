咖啡豆混賣事件燒3週！歐克佬董座現身鞠躬道歉 重申「作業疏失誤植」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

主打精品咖啡定位的歐客佬精品咖啡，日前爆出以低價咖啡豆冒名Finca Sophia藝伎咖啡賣出，但歐客佬先前僅2度發聲明稿回應，強調是將原為同一個莊園主的Finca La Cabra藝伎咖啡誤植，是內部作業疏失，將協助消費者退換貨。但事件持續延燒至今已3週，歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴今（19）日終於現身鞠躬道歉。

歐克佬爆出以低價咖啡豆冒名Finca Sophia藝伎咖啡賣出（圖／翻攝自歐克佬官網）

王信鈞表示，針對歐客佬近期被控以低價Finca La Cabra豆冒名Finca Sophia藝伎咖啡豆賣出一事，他再次強調是因內部作業流程有疏失，誤植了產品的咖啡莊園名稱，雖然實際生產地與原標示均隸屬於位於巴拿馬的同一莊園聯盟，但這個錯誤仍導致了消費者及莊園主的誤解，對此表達誠摯的歉意。

廣告 廣告

歐客佬透露，當初在咖啡展推出買一送一活動，Finca La Cabra咖啡豆定價為半磅1900，總共賣出20包。當天已立即聯繫上消費者並提供無條件退換貨，也提供任選等價商品、加贈一盒藝伎禮盒等賠償，目前退換貨流程都已經完成，要求退款也已全額退費。

歐客佬強調，公司將會秉持負責任的態度，持續與消費者溝通，妥善處理此事，也承諾將全力配合有關單位調查工作，徹底釐清事件。不過消費者是否接受公司說法，認同只是誤植，仍有待後續觀察。



更多FTNN新聞網報導

攜手韓國SOON ENT、HUEXIM 台灣POPLINE打造亞洲文化行銷大平台

短短數週從能騎車到癱瘓！60歲婦胸椎腫瘤壓迫脊髓 緊急手術救回行動力

職場請教先塞紅包？她上海經驗引爆台人怒火 網友轟：這是賄賂不是禮貌

