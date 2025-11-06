咖啡豆飆漲與電商整頓影響 統一前3季獲利年減近5%

（中央社記者何秀玲台北6日電）食品龍頭統一企業公布前3季財報，營收為新台幣為5151.64億元，年增3.1%，歸屬母公司淨利為166.65億元，年減4.9%，每股純益（EPS）為2.93元。統一表示，主要受咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態所致。

而國際咖啡豆價格因極端氣候影響飆漲70%，咖啡市場漲聲四起。統一企業旗下「左岸咖啡館」近期悄悄調漲新台幣5元，為統一食品本業在疫情後首度調價的商品，也被視為打破統一董事長羅智先近年凍漲策略的首例。

統一企業日前回覆中央社記者表示，近年全球咖啡原料價格攀升至歷史新高，雖已盡力吸收相關成本，但營運壓力超出可負擔範圍，因此左岸咖啡館近期調整產品組合，並一致化系列產品價格為每罐35元，較原先價格調漲5元。

統一持股逾7成的重要轉投資統一中控，今年前3季稅後純益為人民幣20.13億元（約新台幣87.29億元），創歷年同期新高，年增23.1%；統一表示，因營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一企業旗下金雞母統一超今年前3季財報，歸屬母公司淨利約新台幣89.01億元，年減4.14%，每股純益為8.56元；統一超表示，超商本業營運獲利穩定成長，業外受海外持續投資與美元利率降息影響，不過獲利和每股純益仍創歷年同期次高。

馬口鐵大廠統一實業歸屬母公司淨利為17.76億元，年增56.8%，主要因飲料包裝及鐵產品銷售均增長，帶動營收與獲利提升。

另外，統一轉投資製藥公司台灣神隆歸屬母公司淨利為9567萬元，年減60.5%，主要因營收衰退、產能下滑，導致毛利額同步減少。（編輯：楊凱翔）1141106