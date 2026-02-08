咖啡越喝越累？醫揪「1原因」身體在求救：神經系統過勞

生活中心／張尚辰報導

咖啡是現代許多人提神必備的飲品之一，不過有些人一喝咖啡就心跳加快、坐立難安，也有人喝完反而精神穩定、效率提升。對此，基因醫師張家銘表示，這與「咖啡因代謝速度」有關，若原本能自在喝咖啡的人，逐漸變得敏感，可能代表身體正累積壓力負荷。

細胞色素一號A二型酵素決定咖啡因代謝快慢

張家銘在臉書粉專中發文指出，咖啡因進入人體後，會先作用於大腦，暫時阻斷原本負責傳遞疲勞訊號的腺苷受體，使人感覺清醒，而真正決定咖啡因在體內停留多久的關鍵，其實在肝臟。其中，「細胞色素一號A二型酵素」負責分解咖啡因，其效率高低，會直接影響咖啡對身體的刺激程度。

張家銘說，影響這項酵素活性的，與細胞色素一號A二型基因及其調控基因芳香烴受體基因有關。依基因差異，人們大致可分為「快速代謝型」與「慢速代謝型」。快速代謝型的人，咖啡因進出體內速度快，提神效果短暫卻不易累積負擔；慢代謝型的人，咖啡因在體內停留時間較長，較容易出現心悸、焦躁、睡眠受影響等狀況。

咖啡卻越喝越有感 可能是身體負荷的警訊

張家銘解釋，若喝完咖啡後心跳明顯加快、胸口不適，或早上喝咖啡卻影響晚間睡眠，多半代表咖啡因在體內停留時間偏長；若感覺頭腦清醒卻伴隨坐立難安，則可能與多巴胺、正腎上腺素及GABA等神經傳導物質的平衡改變有關。

針對慢代謝型族群，張家銘強調，不必完全戒除咖啡，而是應調整飲用方式，包括降低單次攝取量、選擇早上飲用，並留意飲品形式。他指出，相較咖啡，茶類因含有茶胺酸與茶多酚，對神經系統的刺激通常較為平順。此外，規律運動、充足睡眠及肝臟營養狀態，也會影響咖啡因代謝能力。

在臨床觀察中，張家銘也常將咖啡因視為一種「生活代謝指標」。若原本能自在喝咖啡的人，逐漸變得敏感，可能代表身體正累積壓力負荷；若喝完反而更加疲倦，則可能顯示神經系統長期處於高張狀態。

張家銘提醒，真正的健康並非一味忍耐或追求他人標準，而是理解自身體質後，選擇適合自己的生活節奏。他表示，咖啡因每天都在為身體進行一場小型測試，反映的不只是提神效果，更是肝臟代謝能力、神經穩定度，以及生活是否已超出身體能負荷的速度。

