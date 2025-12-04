咖啡越喝越胖？醫揭真兇竟是紙杯 一杯狂吞2.5萬顆塑膠微粒

天氣轉冷，不少民眾習慣買杯超商或連鎖咖啡店的熱飲暖身。不過減重醫師蕭捷健提醒，若能避免，盡量不要用紙杯裝熱飲，因為紙杯內層常覆有塑膠塗層，遇熱後可能釋放出微塑膠顆粒，隨飲品一起被人體攝入，長期下來恐增加荷爾蒙失調、肥胖，甚至相關疾病風險。

蕭捷健在臉書發文指出，紙杯之所以能防水，是因內壁多半覆上一層塑膠膜。根據2021年的研究顯示，只要將熱水倒入紙杯、靜置約15分鐘，杯中就可能釋出約2.5萬顆微塑膠顆粒，以及上億個更細小的塑膠奈米粒。

他補充，其他研究估算，美國成年人每年僅透過飲食，就可能吃下數萬顆微塑膠顆粒；科學家也已在人體血液與糞便樣本中檢測到微塑膠，顯示這些微粒確實能進入體內循環。

蕭捷健並引用2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究指出，塑膠中的雙酚A、鄰苯二甲酸酯等添加物屬於內分泌干擾物，恐影響荷爾蒙平衡、甲狀腺功能、代謝與生殖健康，並提高肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症與部分癌症風險。此外，也有文獻發現微塑膠可能擾亂腸道菌相，引發慢性發炎等問題。

他坦言，一想到喝個熱飲可能順便吞下塑膠，他到連鎖咖啡店買咖啡時，都會選擇使用內用馬克杯或自備保溫杯，盡量避免紙杯，不只能喝得更安心，也能減少塑膠垃圾，對健康與環境都更為友善。

