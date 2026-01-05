即時中心／廖予瑄報導

愛喝咖啡的朋友注意！今（5）日路易莎咖啡宣布，為因應原物料、人力成本、水電等營運成本大幅成長，自明（6）日起，約有90項飲品與餐食微幅調漲5元，並將規劃限時優惠活動，以回饋消費者。

路易莎咖啡指出，為因應營運成本大幅上升，約有90個品項將漲價，大部分調漲5元，平均漲幅5％；但也有不調漲的品項，包括甜磚壓吐司，三明治部份只會微調1、2、4元。

同時，自1月6日到1月9日，將推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠，但要注意的是，寄杯需同品項、同規格；另外，超越精品與手沖系列不適用。

路易莎也推出排行榜上最熱銷的9種飲品早鳥優惠，每日上午11時前，指定品項可享現折5元回饋。優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶，「無論偏好濃郁咖啡或清爽茶飲，都能輕鬆選擇適合自己的晨間良伴。」





路易莎咖啡全面更新超值早餐派對的內容。（圖／路易莎咖啡提供）





路易莎咖啡將全面更新超值早餐派對的內容，75元起即可享有多款豐富組合，且皆附中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，另外，也可加1元升級中杯美式，提供消費者美好的晨間用餐選擇。本次早餐派對共推出6款人氣品項，包括法式花生巧克力吐司與鮪魚歐姆蛋堡，滿足喜愛輕食與蛋白質補給的族群；火腿蛋鬆餅堡與麥香火腿玉米蛋磚壓，提供口感紮實、層次豐富的選擇；法式培根蔬菜三明治與麥香青醬燻雞磚壓，則兼顧蔬菜比例與風味平衡，讓消費者依照個人口味自由搭配。





原文出處：快新聞／咖啡迷注意！路易莎宣布漲價 平均漲幅5%

