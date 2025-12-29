咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
每天一杯咖啡，可能不只是為了提神那麼簡單。最新研究揭示，咖啡因透過活化細胞內的「剎車」，啟動細胞的自我修復機制，有助延緩細胞衰老、維持健康。這項發現為我們了解咖啡與健康長壽的關聯提供了關鍵線索。
體內兩大「長壽總管」：TOR與AMPK
神經科醫師王培寧說明，要理解咖啡因如何影響細胞衰老，首先需要認識兩個在細胞內扮演關鍵角色的蛋白質網絡：TOR和AMPK；這兩個系統就像細胞的油門與剎車，共同調控著細胞的生長、代謝和老化過程。
TOR（雷帕黴素靶點）是細胞的「油門」，當環境中營養充足時，TOR會被活化，促使細胞加速生長、分裂並合成新的蛋白質。然而，長期高強度的TOR活化會加速細胞消耗與老化。許多抗衰老研究發現，抑制TOR活性能讓細胞進入一種「節能修復」模式，啟動細胞自噬機制清除內部損傷組件，從而延長壽命。知名抗衰老藥物「雷帕黴素」正是透過抑制TOR發揮作用。
相對地，AMPK（AMP活化蛋白激酶）則是細胞的「剎車」，當細胞能量不足時，AMPK會被活化，下令停止耗能的生長活動，並開始分解庫存脂肪產生能量。活化AMPK被認為對健康與長壽極為有益，而廣泛使用的糖尿病藥物「二甲雙胍」，近年來因其潛在的延壽效果而備受矚目，其主要作用靶點之一正是AMPK。
咖啡因的巧妙作用機制：「間接路線」更有效
王培寧表示，最新研究發現，咖啡因延長細胞壽命的機制出人意料。早期研究曾推測咖啡因直接抑制TOR，但現在科學家發現，咖啡因走的是一條更為巧妙的「間接路線」。
研究證實，咖啡因在細胞內的首要作用對象是AMPK而非TOR。當咖啡因進入細胞後，優先活化了AMPK這個「能量計」，讓細胞誤以為自己處於輕微能量不足的壓力狀態。被活化的AMPK隨後觸發一系列對細胞有益的反應，包括抑制TOR活性、促進DNA修復機制，並強化細胞應對環境壓力的能力。
簡言之，咖啡因並非直接抑制「油門」TOR，而是先啟動「剎車」AMPK，再由AMPK協調細胞進入一種更健康、更具韌性的「長壽模式」。這個發現將咖啡因與二甲雙胍、雷帕黴素這兩種知名抗衰老藥物，在分子機制上完美連結起來。
不只喝咖啡！這些日常行為也能活化AMPK
王培寧認為，這項研究不僅解答了科學謎題，更為我們的健康生活提供了實用洞見。首先，它為長期以來「適量飲用咖啡與健康長壽相關」的流行病學觀察，提供了堅實的分子生物學基礎。
值得注意的是，除了咖啡因外，其他生活方式也能有效活化AMPK，例如間歇性斷食與規律運動。這從側面印證了讓身體適度處於「輕微能量壓力」狀態，確實是啟動內在修復機制、促進健康的關鍵策略。
個人體質差異 影響咖啡因效果
王培寧提醒，雖然研究結果令人振奮，但必須謹記，這項研究主要在酵母菌中完成，在人體中，咖啡因的效果會受到劑量、個人代謝速率、遺傳背景等多種因素影響。因此，這絕不意味著可以無限制地飲用咖啡。
每個人對咖啡因的耐受性不同，過量攝取可能導致心悸、失眠、焦慮等不適症狀。孕婦、心臟病患者、高血壓患者等特定族群，則應諮詢醫師建議，適當調整攝取量。此外，咖啡的沖泡方式、添加物也會影響健康效益。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／王培寧醫師
