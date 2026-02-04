咖啡這樣喝20分鐘解便祕！專家揭咖啡因真相
你也是「便祕族」嗎？全球便祕的盛行率為14％，其中女性便祕是男性的2-3倍，林口長庚醫院婦產部副主任梁景忠表示，台灣便祕人口更高，據統計，每4人就有1人受便祕所擾，總數超過500萬人。癌症基金會的調查，48％的上班族有便祕。
便祕持續超過3個月為慢性便祕，長期便祕不只腹脹難耐，還可能引發痔瘡、肛裂，甚至提高中風風險！為了擺脫便祕，許多人會嘗試各種方法，其中「喝咖啡」更是廣為流傳的祕方。但，咖啡真的能有效通便嗎？
咖啡因與便祕的愛恨情仇：喝了就通還是越喝越堵？
一直以來，咖啡因被認為能增強結腸活動力，產生輕瀉作用。但這個說法到底有沒有科學依據呢？梁景忠表示，最新刊登在《國際婦女泌尿期刊，IUJ》的系統性分析研究報告，其中納入八篇研究，評估含有咖啡因的咖啡、茶、能量飲料、可可等，對治療便祕的效果。
看更多：「炸馬桶」特調有多炸？營養師拆解配方 做好2件事完治便祕
咖啡因 3成3喝完20分鐘見效，有人卻無感？
研究結果有趣地發現，其中四項研究指出咖啡因可能有效緩解便祕，但另外四項卻顯示沒有改善！
歸納先前的研究，咖啡因確實能刺激胃泌素分泌、改變腸道菌叢，並刺激結腸運動，有助於軟化糞便，進而促進排便。這種對腸道的刺激作用似乎在早晨最強，大約有1/3的人，在喝完熱咖啡的20分鐘內，就會出現便意。聽起來是不是很神奇？可是卻也有人喝了沒效！
咖啡喝再多也沒用？醫揭無效真相
梁景忠說明，儘管研究發現喝咖啡可能比喝溫水更能促進排便，但令人困惑的是，許多經常喝咖啡的人卻仍然有便祕困擾。這可能是什麼原因呢？
敏感度下降：
如果過於頻繁地刺激腸道，胃腸道可能會失去對咖啡反應的敏感性，導致效果大打折扣。
水分不足：
咖啡因可能影響水分吸收。如果你喝咖啡卻沒有攝取足夠的水分，反而可能讓糞便更乾燥，導致便祕加劇！
便祕大解密 你是哪種便祕？
了解便祕的成因，才能對症下藥。便祕主要可分為兩大類：
1.與生活習慣有關的便祕
這類便祕大多與我們的日常生活習慣息息相關，包括：
排便習慣不佳：
經常憋屎會使排便反射遲鈍。
飲食不當：
缺乏水分、油脂或膳食纖維攝取。
活動量不足：
缺乏運動也會影響腸道蠕動。
生活壓力大：
緊張壓力會影響腸道正常功能。
藥物影響：
某些藥物，如含鋁胃乳片、鈣片、抗憂鬱劑或鎮定劑等，可能引起便祕。
荷爾蒙影響：
懷孕或停經期間的荷爾蒙變化也可能導致便祕。
2.與疾病有關的便祕
便祕種類多元，有些則可能與疾病相關，如硬皮症、甲狀腺疾病、多發性硬化症、帕金森氏症、中風、脊椎受傷、大腸病症等。
看更多：血糖降不下來？醫師解析9大原因 9招不吃藥降血糖方法一次看
告別便祕！專家教你超實用緩解對策
想告別便祕，除了檢視喝咖啡的習慣外，更重要的是從根本改善生活作息和飲食習慣。以下是專家建議的預防與緩解便祕的關鍵方法：
多攝取膳食纖維：
新鮮蔬果和全麥食品是腸道健康的最佳夥伴。
多喝水：
足夠的水分能軟化糞便，讓排便更順暢。
規律運動：
運動有助於促進腸道蠕動。
有便意要及時排便：
不要「憋」屎，養成良好的排便習慣。
放鬆心情及規律的生活作息：
減少壓力，維持身心平衡。
必要時諮詢醫師：
如果上述方法無效，或便祕狀況嚴重，應及時就醫，在醫師評估下使用瀉藥或灌腸等方式。
看更多：咖啡「這樣喝」秒變美腿神器！營養師教你2招輕鬆消水腫
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／梁景忠醫師
更多健康2.0報導
草莓農藥多怎麼洗？醫揭「3大洗菜誤區」這動作反而讓農藥滲進去
春節走春膝蓋痛？中醫推「3招保養術」讓長輩腳有力、腰不痠
知名餐廳網購冷凍年菜腸桿菌科超標 momo、蝦皮都有不合格菇類
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
菠菜清炒浪費50%營養！專家傳授2吃法吸收率翻倍 1族群千萬別喝湯
目前正值菠菜產期，市場上的菠菜不僅又肥又嫩，價格也很親民，成為許多民眾攝取綠色蔬菜的首選，但若只用水煮或清炒烹煮，會浪費菠菜50%的營養價值。營養師曾建銘近日發文傳授大家2種吃法，幫助菠菜營養吸收率翻倍，將一把30元的菠菜吃出300元的價值。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
血壓怎麼量最準？醫教７２２準則穩住血壓線
好醫師新聞網記者張本篤／嘉義報導 圖：林庭光副院長提醒，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」／大林慈濟醫院提供 高血壓是健康一大危害，許多民眾都有固定量血壓的習慣，但是有時高高低低
皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％
刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。
泡麵鈉含量佔每日8成！營養師曝「醬包減半」妙招安心吃
近期氣溫驟降，泡麵成為民眾抗寒首選，但長年被貼上「不健康」標籤。衛生福利部桃園醫院營養科營養師陳綉文指出，泡麵關鍵在於吃法與搭配，掌握「少鹽、多菜、加蛋白質」原則，就能暖胃又顧健康。
袁惟仁病逝！醫揭「6招預防腦中風」 腰圍超過「1數字」最危險
資深音樂人袁惟仁2018年不慎摔倒，送醫後確診腦溢血（出血性中風），2年後再度跌倒後臥病在床，今（2）日家屬證實他病逝，享年57歲。衛福部指出，只要掌握六大原則，包括三餐定時、規律運動、控制體重等，就能有效降低罹患中風的風險。
吃魚油壞膽固醇卻飆高？專家揭「真正原因」 你家那瓶可能也有問題
不少人問：「我都乖乖吃魚油，三酸甘油脂（TG）降了，但壞膽固醇（LDL）怎麼紅字了？」或是「我聽說吃魚油會讓膽固醇升高，嚇得我都不敢吃了！」吳映蓉博士營養天地指出，其實是因為大家看到「魚油」就吃，沒有選到自己需要的！魚油中EPA和DHA這兩位Omega-3兄弟，雖然出身同門，但專長完全不同。在這講求精準營養的年代，要先弄清楚自己吃的是哪種魚油？我們吃魚油的目的又是什麼？ 如果吃魚油的目的是為了「降低三酸甘油脂」 首先，我們要給DHA和EPA一個大大的肯定。不管你吃哪一種，它們在「降低三酸甘油脂（TG）」這件事上，都是一等一的高手！ 如果吃魚油的目的是為了「降低膽固醇」 對不起！魚油可能無法明顯達成你的目的，而且選錯還可能有反效果！ •吃高純度DHA：三酸甘油脂降了，但驗血時LDL的數值可能上升5-25％。•吃高純度EPA：三酸甘油脂降了，降膽固醇通常不明顯，但較不會看到LDL升高的現象。 如果吃魚油的目的是為了「護腦明目」 此刻應該要選DHA！以下族群適用：•孕媽咪、嬰幼兒（寶寶大腦發育不能等）•學生、考生（需要腦力靈活）•用眼過度的上班族（眼睛乾澀疲勞）•想預防大腦退化的長輩注意：上
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
心跳異常何時該警惕 心臟醫師：從這5點判斷
你多久會留意到自己的心跳？除非是運動或焦慮時，否則可能不會經常想到；其實，我們應該多關注它。
袁惟仁57歲病逝》醫師解析「腦溢血」致命關鍵：高血壓失控是最大元凶
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在