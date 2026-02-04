咖啡這樣喝20分鐘解便祕！專家揭咖啡因真相

你也是「便祕族」嗎？全球便祕的盛行率為14％，其中女性便祕是男性的2-3倍，林口長庚醫院婦產部副主任梁景忠表示，台灣便祕人口更高，據統計，每4人就有1人受便祕所擾，總數超過500萬人。癌症基金會的調查，48％的上班族有便祕。

便祕持續超過3個月為慢性便祕，長期便祕不只腹脹難耐，還可能引發痔瘡、肛裂，甚至提高中風風險！為了擺脫便祕，許多人會嘗試各種方法，其中「喝咖啡」更是廣為流傳的祕方。但，咖啡真的能有效通便嗎？

咖啡因與便祕的愛恨情仇：喝了就通還是越喝越堵？

一直以來，咖啡因被認為能增強結腸活動力，產生輕瀉作用。但這個說法到底有沒有科學依據呢？梁景忠表示，最新刊登在《國際婦女泌尿期刊，IUJ》的系統性分析研究報告，其中納入八篇研究，評估含有咖啡因的咖啡、茶、能量飲料、可可等，對治療便祕的效果。

咖啡因 3成3喝完20分鐘見效，有人卻無感？

研究結果有趣地發現，其中四項研究指出咖啡因可能有效緩解便祕，但另外四項卻顯示沒有改善！

歸納先前的研究，咖啡因確實能刺激胃泌素分泌、改變腸道菌叢，並刺激結腸運動，有助於軟化糞便，進而促進排便。這種對腸道的刺激作用似乎在早晨最強，大約有1/3的人，在喝完熱咖啡的20分鐘內，就會出現便意。聽起來是不是很神奇？可是卻也有人喝了沒效！

咖啡喝再多也沒用？醫揭無效真相

梁景忠說明，儘管研究發現喝咖啡可能比喝溫水更能促進排便，但令人困惑的是，許多經常喝咖啡的人卻仍然有便祕困擾。這可能是什麼原因呢？

敏感度下降：

如果過於頻繁地刺激腸道，胃腸道可能會失去對咖啡反應的敏感性，導致效果大打折扣。

水分不足：

咖啡因可能影響水分吸收。如果你喝咖啡卻沒有攝取足夠的水分，反而可能讓糞便更乾燥，導致便祕加劇！

因為人體呼吸、流汗等，隨時都在流失水分，水液不足容易引發便祕，因此要多喝水防便祕。（圖／翻攝自梁景忠醫師臉書）

便祕大解密 你是哪種便祕？

了解便祕的成因，才能對症下藥。便祕主要可分為兩大類：

1.與生活習慣有關的便祕

這類便祕大多與我們的日常生活習慣息息相關，包括：

排便習慣不佳：

經常憋屎會使排便反射遲鈍。

飲食不當：

缺乏水分、油脂或膳食纖維攝取。

活動量不足：

缺乏運動也會影響腸道蠕動。

生活壓力大：

緊張壓力會影響腸道正常功能。

藥物影響：

某些藥物，如含鋁胃乳片、鈣片、抗憂鬱劑或鎮定劑等，可能引起便祕。

荷爾蒙影響：

懷孕或停經期間的荷爾蒙變化也可能導致便祕。

2.與疾病有關的便祕

便祕種類多元，有些則可能與疾病相關，如硬皮症、甲狀腺疾病、多發性硬化症、帕金森氏症、中風、脊椎受傷、大腸病症等。

告別便祕！專家教你超實用緩解對策

想告別便祕，除了檢視喝咖啡的習慣外，更重要的是從根本改善生活作息和飲食習慣。以下是專家建議的預防與緩解便祕的關鍵方法：

多攝取膳食纖維：

新鮮蔬果和全麥食品是腸道健康的最佳夥伴。

多喝水：

足夠的水分能軟化糞便，讓排便更順暢。

規律運動：

運動有助於促進腸道蠕動。

有便意要及時排便：

不要「憋」屎，養成良好的排便習慣。

放鬆心情及規律的生活作息：

減少壓力，維持身心平衡。

必要時諮詢醫師：

如果上述方法無效，或便祕狀況嚴重，應及時就醫，在醫師評估下使用瀉藥或灌腸等方式。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／梁景忠醫師

