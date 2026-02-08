咖啡醉會心悸、頭暈、手抖 身體對咖啡因高度敏感 引發生理反應

咖啡已成相當普遍的提神飲料，無論是上班族、醫護人員等族群，都習慣以一杯咖啡開啟一天。然而，很多民眾反映，喝完咖啡不僅沒有精神，反而出現心悸、頭暈、手抖、胃部不適、坐立難安，甚至噁心想吐、暈眩感加重等，這類現象，近年來被不少醫師與患者形容為「咖啡醉」。

執業中醫師周宗翰表示，「咖啡醉」並非真正的中毒反應，而是身體對咖啡因高度敏感所引發一連串生理反應。咖啡因屬於中樞神經刺激物，可以促進腎上腺素分泌，促使心跳加快、血壓上升，並且刺激交感神經活化。對於咖啡因代謝速度較慢、空腹飲用，甚至自律神經功能不穩定的人而言，這些刺激效應容易被放大，進而引發不適症狀。

周宗翰指出，從西醫觀點來看，咖啡因主要經由肝臟CYP1A2酵素代謝，不同族群代謝速度差異極大，有些人半衰期僅二至三小時，但也有人長達八小時以上，當咖啡因在體內累積，便容易出現心悸、焦躁、手抖、腸胃蠕動異常等。此外，空腹飲用咖啡會刺激胃酸分泌，患有胃食道逆流、腸躁症及胃黏膜敏感者，更容易出現噁心、胃痛及不適感。

傳統中醫認為，咖啡性味偏苦、溫燥，具有提神醒腦、行氣活血等作用，適量飲用有助改善氣滯、痰濕及短暫疲勞。然而，苦燥之品，傷陰耗氣，對於體質偏虛、氣血不足、陰虛火旺，以及長期熬夜、精神壓力過大的人而言，咖啡反而容易擾動心神，造成心悸、煩躁、失眠、腸胃不適等「不耐咖啡」情形。

周宗翰醫師強調，臨床觀察發現，女性族群對咖啡因敏感度普遍較高，尤其在經前期、孕期及產後階段，荷爾蒙波動影響自律神經與情緒穩定度，這時若再攝取咖啡因，相較容易誘發心悸、焦慮及睡眠品質下降。此外，具有焦慮症狀、甲狀腺功能亢進、自律神經失調及腸胃功能敏感者，也屬於「咖啡醉」高風險族群。

若曾出現喝咖啡後明顯不適，建議留意幾個關鍵原則──避免空腹飲用咖啡，可於餐後或搭配食物降低刺激；其次，減少下午以後攝取咖啡因，以免影響夜間睡眠與自律神經修復；最後，觀察身體反應，若是出現心悸、頭暈、手抖等症狀，不必勉強跟風或硬撐精神。