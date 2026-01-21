咖啡防糖尿病、護肝腎！研究：「超過1杯數」增26%心臟病風險
記者施春美／台北報導
咖啡是提神飲品，同時也能護肝腎、防糖尿病、防癌等功效，醫師王思恒表示，今年(2026)最新研究，分析了英國33萬人的數據後發現，當喝咖啡超過每天5杯，會使得心臟病風險暴增26%。
復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，2026年發表的研究分析了英國33萬人的數據後發現，過量咖啡（>5杯），可能與身體「連環生病」的風險有關。
1. 科學數據：過猶不及的「U型曲線」。一項發表於《營養、代謝與心血管疾病》的研究指出：
◆黃金區間 (1-3 杯/天)：這是甜蜜點。由於綠原酸與多酚的抗氧化力，這個劑量下，罹患糖尿病、心臟病等慢性病的風險降低約10%。
◆危險區間 (>5 杯/天)： 一旦每天超過5杯，風險曲線上揚。這群人若不幸罹患，惡化成「多重慢性病」的機率激增26%。
2. 關鍵思考：是咖啡還是不當的生活方式殺人？
王思恒表示，此處，民眾必須了解科學上最重要的觀念：相關性 ≠ 因果。一個人若一天喝超過5杯咖啡，很可能是長期睡眠不足、工作壓力爆表、甚至是菸酒不離手的高壓族群。究竟是咖啡因讓他們生病？還是他們因為「過勞」，不得不靠咖啡續命，最後身體是被「累垮」的？
雖然研究人員已排除了吸菸、飲酒等因素，但這數據仍在暗示一個警訊：若人需靠每天5杯咖啡才能維持運作，身體早就亮紅燈了。咖啡因只是幫你暫時掩蓋疲勞的假象，身體的發炎反應從未停止。
3. 基因決定一個人的「耐受度」
人的基因也是關鍵。研究發現，體內 CYP1A2 酵素活性較低（代謝慢）的人，對咖啡因特別敏感。若喝完咖啡會手抖、焦慮、心跳加速、晚上睡不著，就是代謝慢的天選之人。這時硬灌5杯，咖啡因會讓皮質醇（壓力荷爾蒙）居高不下，反而抵銷了多酚的好處。
王思恒表示，民眾應依據自身的體感與生活型態來調整。若喝完咖啡覺得專注、開心？ 就可繼續喝，但1~3杯即可。若喝完覺得焦慮、心悸、或是為了提神而不得不喝？則請減量，此時身體需要的是睡眠，不是咖啡因。若已有三高問題，或生活壓力極大者，咖啡應限制在每日3杯以內。
