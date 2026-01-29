咖啡霸主又跨界！路易莎「隱岳閣」港點吃到飽660元 全台首店在台南

生活中心／賴俊佑報導

路易莎集團全新港點品牌「隱岳閣」。(圖／路易莎提供）

路易莎繼健康餐盒、火鍋、牛排後，進軍港點市場！路易莎全新港點品牌「隱岳閣」全台首店進駐雀客藏居台南永康，1月31日正式開幕，最低660元可享百道港式料理吃到飽，第二家店將於6月中與高雄知名飯店合作；另外，全台最大「我家牛排」旗艦店進駐高雄市三民區同盟三路，佔地超過1000坪，最低420元就能享用排餐以及熱炒、炸物、水果、冰淇淋吃到飽。

「隱岳閣」全台首店在台南，第二間將進駐高雄知名飯店。(圖／路易莎提供）

平日660元可享百道港式料理吃到飽。(圖／路易莎提供）

路易莎進軍港點市場！660元百道料理吃到飽

路易莎董事長黃銘賢表示，目前市面上的港式料理多以自助餐或現點現做為主，「我希望提供一種迎合現代人生活型態的全新港點文化，消費者可以選擇豐盛的自助餐，或隨興現點幾道港點就好，悠然品味港式料理的美好」。

「隱岳閣」有吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」；吃到飽的「飲茶無限區」平日660元，假日720元，熱鍋區提供乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等道地粵式佳餚；現做腸粉區每日現點現製，供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；燉湯吧則推出黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸。

點心推車提供蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨、手工小籠包、各式燒賣、水晶蝦餃、蜜汁叉燒包、珍珠丸與荷葉糯米雞等多款經典港點，餐檯設有現煮料理與鴨粥專區，包含現煎西多士、魚翅羹、鮮蝦粉絲煲，燒臘區供應現包鴨餅、廣式烤鴨、蜜汁叉燒與油雞，假日再加碼脆皮燒肉與烤乳豬，甜點區提供港式紅豆冰、楊枝甘露等，搭配絲襪奶茶、港式鴛鴦、凍檸茶等經典飲品。

單點現做的「隱岳茶樓」3月1日起供應，「隱岳拾味」套餐售價288元，提供主食搭配飲料，主食可從臘味煲仔飯、北菇滑雞飯、蒸飯或炒麵類等八款料理中擇一；「三元錦繡」套餐定價388元，主打港式點心組合，包含三道精選港點，搭配一杯飲品，適合以點心為主的用餐型態；「大滿貫」套餐定價388元，則提供主食、港點或甜點與飲品的完整搭配。

全台最大我家牛排高雄旗艦店選址同盟三路。(圖／薄多義餐飲集團提供）

最低420元就能享用排餐以及熱炒、炸物、水果、冰淇淋吃到飽。(圖／薄多義餐飲集團提供）

全台最大我家牛排在高雄！佔地超過千坪

看準鄰近美術館特區的優質生活圈，我家牛排高雄旗艦店選址同盟三路，更因應南部消費者對聚餐空間的需求，豪氣打造 1,000坪空間，可容納超過數百人，並規劃專 屬家庭與大型公司行號聚餐的舒適座位區，解決南部消費者尋找大型聚餐場地不易的痛點。

我家牛排高雄旗艦店最大亮點為「升級版豪華自助吧」，每日供應百匯菜品，包括現煮熱炒、港式點心、炸物及涼拌菜，延續網友盛讚的「最強水果行」封號，每日嚴選超過 20 種以上現切當季水果，還有多款品牌冰淇淋與專櫃等級甜點無限供應，最低價420元就能享用5oz牛排/勁燒雞腿排/香煎巴沙魚搭配自助吧吃到飽。

在南台灣展店之餘，我家牛排宣布桃園平鎮店已進入緊鑼密鼓籌備階段，預計5月開幕，持續擴張餐飲版圖。

