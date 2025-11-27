咖啡飲調賽、手沖咖啡、市集闖關 桃園復興好咖節周末登場

第三屆桃園復興好咖節11月29、30日將於角板山天幕廣場熱鬧登場。





2025第三屆桃園復興好咖節11月29、30日將於角板山天幕廣場熱鬧登場，今年活動全面升級，以「咖啡生活」與「永續共好」為主題，不僅延續去年備受好評的「咖啡莊園體驗」與「品味手沖」體驗，更擴大舉辦內容與規模，首次納入專業層級的「咖啡飲調賽」，邀集全台咖啡師同台獻技，展現創意咖啡飲品的競技魅力，邀請民眾一同探索山林咖啡的多樣風貌。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，復興好咖節自首屆舉辦以來，已成為桃園推廣高山咖啡的重要平台，藉由農遊、競賽、市集與DIY體驗，帶動地方青農品牌能見度。今年更在活動規劃上注入更多互動元素與教育推廣，希望吸引更多家庭與咖啡愛好者走進復興山林，認識「桃園好咖」的故事。

復興區咖啡產銷班第3班班長張啓德表示，今年好咖節市集規劃兩大專區，「好咖區」匯集來自復興各地的咖啡莊園與青農品牌，展示從豆到杯的職人精神；「好食區」則結合在地風味小農、美食與甜點攤位。現場並設有「咖啡知識站點地圖」親子闖關活動，完成任務可獲得限量好禮；此外，今年活動更推出「咖啡滿額贈—專屬試飲杯」，讓支持在地咖啡的消費者能收藏專屬紀念品，為活動增添趣味。

活動會場不僅設有咖啡烘焙、咖啡渣藝術體驗課程，還有咖啡文化裝置藝術美拍空間，邀請民眾一起走進復興，感受山林咖啡的香氣，成為最懂玩的「專業玩咖」，更多活動資訊請至「復興區咖啡產銷第三班TFC-3」(https://reurl.cc/QVXEM5)臉書粉絲專頁查詢。

