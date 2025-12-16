咖啡香氛串聯女力故事 「熟齡商機X品牌行銷」公益講座登場

《圖說》「熟齡商機X品牌行銷」公益講座現場匯聚來自不同產業與人生階段的參與者，展開一場結合永續理念、職涯思考與公益行動的深度交流。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】在歲末寒冬的氛圍裡，滿屋咖啡香最是動人！以推廣永續理念與城市交流為核心的赫曼咖啡烘焙體驗工廠（HOLD MIND），今（16）日攜手「青春出發&斜槓人生」公益講座承辦單位愛情可樂糖公關，共同舉辦歲末公益講座，現場匯聚來自不同產業與人生階段的參與者，在咖啡香氛中，展開一場結合永續理念、職涯思考與公益行動的深度交流。

活動由赫曼咖啡ESG咖啡觀光工廠導覽揭開序幕，赫曼總經理王進忠帶領與會民眾走進2025年雙十國慶指定咖啡工廠，深入了解低碳節能設備、友善環境製程與永續生產流程。透過導覽解說與現場觀察，參與者看見一杯咖啡從源頭到製程，如何落實企業ESG與社會責任，也讓永續理念不再抽象化。

隨即進行的手沖咖啡與拉花體驗，讓參與者在輕鬆節奏中親手完成專屬風味，感受職人精神，也讓永續自然融入日常生活。

今天講座以公益行動為重要核心，在赫曼總經理王進忠率先捐出咖啡禮盒進行公益義賣，將咖啡香氣與善意送往弱勢族群與獨居長輩手中。同時，也串聯「牛耳」姊妹品牌牛閣精緻麵館共同參與，跨界結合咖啡、餐飲與社會關懷，讓一杯咖啡與一碗熱食，成為歲末最真誠的祝福。

主辦單位指出，這項活動也獲多家民間企業協辦推動，包括問泥姐工作室、航向世界旅遊&鄉野旅行社（資深旅遊顧問蔡孟谷），從生活美學、旅遊視野到身心療癒層面，為活動注入更多元且貼近生活的交流能量。曾接送李安導演等知名人士的頂級豪華保母車一度躍上媒體版面，賓律租賃董事長林紘震親自展示這部豪華保母車，開放與會民眾近距離拍照體驗。

另外，多家企業與品牌投入公益贊助行列，包括Biobunban君邦生物、極之好味The Best Way（新竹巨城店）、牛閣精緻麵館、宜果國際、大王檸檬汁、林霸 543良品集等。林霸543良品集並於現場規劃下午茶點心 Bar，極之好味The Best Way型男主廚楊華志也準備餐盒提供媒體與工作人員，展現品牌對公益與細節的用心。

活動統籌愛情可樂糖公關吳雅閔表示，期盼透過不同場域與合作方式，讓公益在生活中自然發生，也感謝赫曼咖啡與所有夥伴的信任與支持，讓這場結合永續與人情溫度的交流得以順利完成。

主辦單位同步預告，「青春出發&斜槓人生」系列公益第二場講座，將於2026年1月25日在板橋火車站附近舉辦，持續以多元主題陪伴更多人探索人生的可能性。

《圖說》赫曼咖啡總經理王進忠（左）分享如何落實企業ESG與社會責任。（記者方健龍攝）