咖啡香竟有神奇效果！壓力瞬間消失 幫助大腦細胞修復

疲憊或是有壓力的時候，來一杯香醇咖啡，馬上就能看見效果。事實上，咖啡豆的香氣本身就具備驚人的功效。

咖啡豆有紓解壓力的效果

首爾大學研究指出，睡眠不足和疲勞會使得體內產生活性氧、破壞腦細胞，而咖啡豆的香氣則能使這些被破壞的腦細胞恢復正常。

這項實驗的對象是「正常的老鼠」和「已經24小時沒有睡覺，呈現睡眠不足狀態的老鼠」。研究人員拿咖啡豆給這些老鼠聞，結果發現，老鼠體內用來保護大腦不受壓力破壞的細胞，原本因為睡眠不足和壓力變少，可是在聞了咖啡豆的香氣之後，部分的細胞竟然獲得了復原。也就是說，光是聞咖啡豆的香氣，就能得到減輕壓力的效果。

廣告 廣告

看更多：喝茶保健！這種茶無咖啡因 能安神、放鬆、調節免疫力



咖啡豆的香氣 讓人變得更親切熱情

倫斯勒理工學院研究發現，讓咖啡和餅乾的香氣充斥在整個購物中心中，結果逛街的人們開始出現各種充滿善意的行為，包括有人會幫忙撿起掉在地上的筆，店家遇到客人想換零錢，也會爽快地答應等。結果證實，咖啡豆等食物的香氣，會影響人的親切程度。

也有研究顯示，待人親切的「親社會行為」會提升幸福感，因此兩者相乘作用之下，心情應該會變得更開心。

看更多：上班族紓壓法寶！必學藏傳太極、無腦殭屍操 快速放鬆身心



咖啡不能晚上喝

只不過，有一點要留意的是，晚上最好盡量不要喝咖啡。咖啡所含的咖啡因在進入人體之後，會一直殘留在體內，喝完咖啡平均5～7小時之後，還有一半的攝取量會殘留在體內。

也就是說，如果傍晚喝一杯咖啡，到了凌晨，還有一半的咖啡因仍留在體內沒有代謝掉。

常見的一種情況是，一早醒來感覺「一整晚都沒睡好」。其實這就是前一晚攝取的咖啡因在作祟。咖啡具有提神和提升專注力的效果，可是如果晚上喝咖啡，就會有半夜睡不好的副作用，這一點千萬要記住。

看更多：咖啡「這樣喝」恐變成關節殺手！醫師教你這樣替換食物 顧關節好簡單

◎ 本文摘自／《圖解壓力紓解大全：消除焦慮與煩躁的100個科學方法》堀田秀吾 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

「這款油」比豬油更塞血管！醫揭最好的動物油 這樣吃油死亡率降27%

提高運動量就能降低45%失智風險！做好運動4點 大腦保持活力與彈性

冬季頭髮一直掉好著急！醫授3重點保養頭皮 護髮從根基開始



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章