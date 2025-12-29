咖啡「喝1口」也能降死亡率！19年研究曝最佳杯數

記者蔣季容／台北報導

每天起床後來一杯咖啡，是不少上班族的日常。新陳代謝暨內分泌科醫師蔡明劼表示，長達19年的大型研究指出，只要有喝咖啡，即便只有一口，都能有較低的總死亡率、癌症死亡率及心血管死亡率。

蔡明劼在臉書指出，他以前無法理解黑黑苦苦的咖啡，直到他看到一篇發表在權威醫學雜誌《內科醫學年鑑》 (Annals of Internal Medicine）的大型研究，開啟他喝咖啡的人生。該研究納入1萬7千多名健康受試者，追蹤長達19年。研究顯示，只要有喝咖啡，即使每天只喝一口，都能有較低的總死亡率、癌症死亡率及心血管死亡率。

不過並不是喝越多越好！蔡明劼提及，咖啡飲用量跟死亡率呈現U形曲線，相對最低點大約是每天2.5至4.5杯的區間，假如每天喝超過4.5杯，雖然有效益但是反而沒那麼好，文中的1杯以大約250cc計算。

蔡明劼說明，咖啡的好處應該不是來自咖啡因，因為研究發現，喝「無咖啡因咖啡」，也有死亡率較低的效果！目前認為可能和咖啡中的「多酚」有關，比如其中一種叫做「綠原酸(chlorogenic acids)」的物質，它提供了抗氧化、以及抗血小板凝集的作用。

蔡明劼透露，有糖的咖啡（加糖5克或以上）一樣可以降低總死亡率、癌症死亡率、心血管死亡率，且死亡率相對最低點也是在每天2.5至4.5杯左右。但假如每天喝超過4.5杯有糖咖啡，不但沒有好處，死亡率反而上升。

