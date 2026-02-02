咖啡一天可以喝多少？名醫教算每日上限「身體冒6警訊」快喊停
當我們喝下咖啡時，身體感受到的不是咖啡的液體「水」，而是咖啡因在血液中的跳動。如果你的身體敏感度高，可能會發現份量相同的一杯咖啡，內含的咖啡因含量可能天差地遠。官方建議的咖啡因健康界線
根據衛生福利部與歐盟食品安全局的建議，一般健康成人每日咖啡因攝取量不宜超過300毫克(mg)。那300毫克的咖啡因，大概是喝下多少cc的咖啡？
這是一個不容易回答，也是多數人會避開的問題，因為世界各地、不同咖啡師的手法與標準不同，咖啡豆的品種與烘焙程度也有所影響。若是以市售連鎖咖啡作為標準，我們可以試圖建立一個參考值。
各種容量咖啡因含量一次看
營養功能醫學專家劉博仁醫師本身也喝咖啡，早上、下午各一杯，只是他沒說一杯是多少cc。不過他建議「健康成人每天攝取不超過300 到400 毫克咖啡因為宜，等於約3至4杯美式。」
在劉博仁醫師提供的資訊裡，早安健康編輯部可以推算出一杯美式咖啡大約108毫克咖啡因，並藉此可以推算出幾種常見份量咖啡所含的咖啡因如下表：
值得注意的是，劉博仁醫師特別強調「健康成人」，也就是說如果你可能具有某些身體狀況，必須另外考量攝取的咖啡量；其中，他特別強調懷孕、心悸、睡眠困擾者應更謹慎控制咖啡因攝取。
如果咖啡怎麼調都還是不對勁兒？
如果你已經熟讀本期早安健康文章，但是喝了咖啡還是一樣難以入睡？或是有其他不適症狀，劉博仁醫師指出，你有可能是咖啡因慢代謝者。
根據目前全球基因庫的資料分析，慢代謝者約佔全人口一半，這也說明有些人血壓偏高的可能原因。他說明，基因型態快代謝者可以讓咖啡因快速被代謝，但是仍保有抗氧化、護心、護肝效益，慢代謝者則咖啡因在體內的半衰期較長，有的可能長達8至10小時以上，刺激交感神經與腎上腺，並使血管處於收縮狀態。
如果有進行基因檢測，可以得到比較明確的答案。若無，劉博仁建議可以觀察自己的身體信號，例如喝下咖啡後，出現莫名焦慮、手抖、睡眠障礙、血壓升高、胃酸逆流或胃痛，以及心悸等症狀，若有其中2項以上症狀，建議暫停飲用，或咖啡因攝取量降至每日100 毫克以下。接著觀察身體狀況是否不再出現那些情況，如果不再出現，則可推論是咖啡因的影響。
