咖啡、綠茶降鼻咽癌風險！台大研究：4類食物助防癌 抽血能測抗體

鼻咽癌是常吃鹹魚、醬菜等醃漬食物來的？台大醫院長達40年的國際研究顯示，鼻咽癌與EB病毒及家族遺傳密切相關。醫師建議民眾定期接受EB病毒抗體檢查，飲食上每周1杯以上咖啡或綠茶，多攝取新鮮魚類、胡蘿蔔素，有助降低鼻咽癌風險。

病毒感染會致癌？EB病毒與鼻咽癌高度相關

台大醫院副院長婁培人表示，近年醫學界研究證實，人類乳突病毒（HPV）是導致頭頸癌，特別是口咽癌的重要原因。事實上，EB病毒也與鼻咽癌、淋巴癌及胃癌具有高度相關性。台大醫院深耕鼻咽癌防治逾一甲子，跨科部團隊結合40年的國際研究顯示，EB病毒與基因遺傳是鼻咽癌的關鍵因素，誘發因子包含食用醃製物、吸菸及粉塵等。

廣告 廣告

看更多：金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

婁培人說，EB病毒是皰疹家族中的一員，全世界都有這隻病毒的蹤跡，主要透過唾液傳播，也可經由飛沫傳播；研究也發現，南島民族包括中國廣東、福建群族，在基因上對該病毒具有高風險性。

EB病毒潛伏在淋巴細胞中 吸菸誘發病毒活化

台大醫院耳鼻喉部醫師王成平表示，在台灣，幾乎人人都曾感染EB病毒，也都有機會罹患鼻咽癌，不同於帶狀疱疹病毒潛伏在神經節，EB病毒會潛伏在B淋巴細胞及口咽部上皮細胞中，在特定環境因素或免疫力下降時，潛伏的病毒可能重新活化，誘發鼻咽癌發生。

婁培人說明，台大醫院結合全台六家醫學中心、中央研究院及美國國家癌症研究院，建立大型病例對照世代研究，顯示端粒長度的維持在鼻咽癌致病過程扮演重要角色，且吸菸對鼻咽癌風險具有高度影響，超過9成透過EBV抗體反應所介導。

看更多：27歲寫真偶像才引退5天就死了！喉嚨長1腫瘤竟奪命 醫揭喉部警訊不要忽略

台灣年增1500人罹患鼻咽癌 青壯年為好發族群

王成平表示，台灣每年約有1500人罹患鼻咽癌，男性發病率為女性3倍，各年齡層都有，好發高峰期為40至55歲青壯年，也不乏20-30多歲、甚至10幾歲的案例，他個人臨床上接獲年紀最小的病例是3歲，沒有家族病史。

耳塞、單側鼻塞、鼻涕或痰中帶血逾2周須警覺

王成平表示，鼻咽癌早期症狀不易警覺，常誤以為是感冒，超過7成患者發現時已是晚期，若以下症狀持續2周以上，建議盡速就醫進一步檢查。

耳：悶塞感、聽不清楚、水聲耳鳴。

鼻：單側鼻塞、鼻涕中帶血絲。

喉：痰中帶血絲。

頸：頸部腫瘤。

頭：單側莫名頭痛。

神經：複視，或單側臉麻、感覺異常。

看更多：90％人群曾感染EB病毒恐害身體細胞癌化！抗病毒、提升免疫力多喝它

前導式化療+放射治療大幅提升存活率

王成平表示，目前鼻咽癌治療方式以放射治療、化學治療為主，台大醫院團隊發展「前導式化學治療」策略，結合先進放射技術，提升晚期癌局部控制率，5年存活率可達78%，優於全國平均及國際水平，即便在第四期，存活率仍有66%，但患者可能出現口乾、舌頭萎縮、吞嚥困難、脖子僵硬等長期後遺症。

鼻咽癌篩檢：抽血可檢測EB病毒抗體

王成平表示，根據台大醫院長期追蹤國內358個鼻咽癌多發性家族的世代研究顯示，鼻咽癌患者的家族成員中，血中EB病毒抗體陽性比例顯著偏高，且家族病史與血清抗體陽性兩者都是鼻咽癌的重要危險因子。建議民眾在健檢時抽血檢測EB病毒抗體，若陽性應定期回診追蹤，若有鼻咽癌家族史、且血漿病毒陽性，更應盡速接受檢查。

婁培人說明，既然已知EB病毒對鼻咽癌的高度相關性，目前台大醫院跨團隊與跨國的研究，也致力於朝向疫苗研發的方向進行，未來可望在嬰幼兒即進行疫苗預防接種，降低相關癌症如鼻咽癌、淋巴癌及胃癌發生風險。不過，距離這個目標還有相當漫長的路程，有待醫藥界持續努力達成。

看更多：鼻塞、耳鳴竟是「癌症警訊」！醫提醒出現4徵兆好不了快就醫

研究：喝咖啡、綠茶有助降低鼻咽癌風險

王成平表示，儘管研究發現鼻咽癌與EB病毒感染密切相關，但目前抗病毒藥對鼻咽癌並不具有效果。至於生活中如何預防鼻咽癌？台大醫院針對約4000人進行的對照研究顯示，每周喝1杯500c.c.的咖啡或綠茶，有助降低鼻咽癌風險。

王成平說，咖啡與綠茶對降低鼻咽癌風險，「1個星期喝1杯就有好處、2杯效果更好」，但紅茶在研究中並未見到明顯效果。另外，多吃新鮮的魚類、富含維生素A的食物如胡蘿蔔、深綠色蔬菜等，也有助於降低罹癌風險。生活習慣及環境因子部分，則應避免吸菸及粉塵、甲醛暴露等危險因子。

看更多：男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／婁培人醫師．王成平醫師

更多健康2.0報導

奇蹟保胃戰！婦人胃驚見「10公分巨瘤」1術式免全胃切除 兩周後正常吃飯

12國聯合研究 兩邊腎上腺都長腫瘤該不該切除？答案：是，有助緩解共病

2成攝護腺癌5年內復發！終結「PSA焦慮症」1檢查揪出隱藏病灶



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章