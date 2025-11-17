咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險

早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。

■ 13 年追蹤 18 萬人的研究：2 杯咖啡＋3 杯茶最有益

《英國營養雜誌》2025 年 9 月刊登一項歷時 13 年、追蹤 18 萬人的大型研究，發現若在每日飲水量足夠的前提下，以部分咖啡與茶替代白開水，可顯著降低全因死亡風險。研究也提出最具健康效益的組合——咖啡與茶比例為 2：3，但需同時符合以下 3 項條件：

每日飲品總量約 7～8 杯（每杯 240 毫升）

其中包含 2 杯咖啡＋3 杯茶

仍需保留基本飲水量

相較於只喝水的人，依此組合飲用者的健康表現更佳：

全因死亡率下降 45%

癌症死亡率下降 41%

心血管疾病死亡率下降 31%

呼吸系統疾病死亡率更下降 72%

研究也提醒，若每天總飲品僅 4 杯以下，替代白開水的效果並不明顯；若超過 9 杯，心血管死亡風險反而可能提升。

■ 不只延壽！咖啡＋茶的其他好處

護心

蘇州大學 2024 年研究指出，每天喝 3 杯咖啡可降低心血管風險 48.1%，每天喝 5 杯茶則降低 39.7%。

健腦

天津醫科大學 2021 年研究發現，不論是咖啡或茶，都與較低的失智與中風風險相關，而兩者兼飲效果更佳。

防癌

2020 年《營養學進展》研究指出，喝茶有助降低口腔癌風險，並與胃癌、結直腸癌、膽道癌、肝癌等多種癌症的風險降低相關。

護眼

中山大學研究團隊於 2023 年發表於《Nutrients》的研究顯示，每天 2～3 杯咖啡與黃斑區視網膜神經纖維層厚度增加 16% 有關；每天喝超過 4 杯茶則增加 15%，顯示適量攝取對視網膜健康有正面作用。

■ 想喝得更健康？4 個關鍵技巧

控制咖啡因總量：每日不超過 400 毫克（約 2～3 杯咖啡＋適量茶）

選對時間：下午 3 點前喝完，避免影響睡眠

少加糖、少加奶：黑咖啡與清茶更能保留抗氧化成分

因人調整：若對咖啡因敏感，可選低咖啡因或換成含量較低的茶類

研究強調，咖啡與茶的健康效益有「適量窗口」，並非喝越多越好。將它們視為日常飲食的一部分、在充足飲水的前提下適度飲用，才更能發揮健康效果。

