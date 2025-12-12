咖啡、莓果能保護心臟？英研究：攝取「多酚食物」是關鍵
一項刊登於《BMC Medicine》英國倫敦國王學院研究團隊經過十餘年的追蹤發現，長期攝取富含多酚的食物，能有效降低罹患心血管疾病風險，並改善血壓與膽固醇指數。
食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中分享，這項研究針對超過三千一百名成年人進行長達十年以上的健康追蹤。結果顯示，經常攝取茶、咖啡、莓果、橄欖油、堅果及全穀物等富含多酚的食物族群，不僅血壓與膽固醇指數表現更為理想，發生心血管疾病的機率也明顯低於少量攝取多酚食物的族群。
為精確量化多酚攝取與健康的關聯性，研究團隊特別開發了「多酚飲食分數（PPS）」評估系統，用以衡量二十種常見多酚來源食物的攝取情形。韋恩指出，研究發現PPS與心血管健康的關聯性，比單純統計總多酚攝取量更具顯著性，研究者認為這是因為PPS能更完整反映整體飲食模式，而非僅關注單一營養素，因此更貼近真實生活中的飲食影響。
多酚是植物中天然存在的化合物，被廣泛認為能支持心臟、大腦與腸道等多方面的健康。研究人員首次大規模分析多酚在人體代謝後形成的尿中代謝物，結果顯示多酚代謝物，特別是與類黃酮、酚酸相關濃度較高的受試者，不僅心血管疾病風險較低，俗稱好膽固醇的高密度脂蛋白（HDL）含量也較高。
研究團隊進一步指出，雖然心血管疾病風險會隨著年齡增長自然上升，但保持高多酚攝取飲食習慣的族群，其心血管疾病風險上升的幅度明顯較為緩和。專家韋恩強調，經常攝取含有多酚的食物，是一種簡單且有效的心臟保健策略，民眾可透過日常飲食輕鬆實踐。
延伸閱讀
賴佩霞女婿先天性心臟病逝世 醫示警「第二胎風險增6倍」
快訊/SpaceX「人類史上第一次」加持！元晶、昇達科激勵噴出
影/澳洲離奇跳傘意外！備用傘纏住飛機尾翼 男機智割斷傘繩脫困
其他人也在看
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 1
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。 白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看 營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括： 1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。 白蘿蔔對於健康有哪些功效？ 1、幫助消化、預防脹氣白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 3
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
醫師點名「5大ＮＧ隔夜食物」 銀耳湯最雷！一不小心恐致命
秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提醒民眾，部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。他特別點名銀耳湯隔夜後不僅營養大幅流失，更可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，提醒民眾務必注意食品安全，避免因省錢而讓健康付出代價。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
藍莓防糖尿病、護腸道！「最NG洗法」曝：害農藥滲回果肉
藍莓被稱為「超級水果」。醫師劉博仁表示，藍莓富含花青素、多酚等營養，能保護心血管、大腦、穩定血糖與改善腸道菌相，是吉抗發炎、護腸道於一身的水果。劉博仁並提醒，洗藍莓不需浸泡，也別加鹽、醋或小蘇打，浸泡可能使農藥滲回果肉，且影響果肉品質，用清水沖洗加輕揉，是最好的清洗方法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
泡菜成減重好幫手！臨床實驗：連吃12週顯著降體脂肪
最新醫學研究顯示，泡菜中富含的乳酸菌與發酵代謝物能有效調整腸道菌群，不僅幫助減重，還能降低血脂與改善代謝症候群。不過，選擇泡菜時應注意鹽分含量、保存方式及食用量，以免攝取過多鈉造成健康問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。 過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活 異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。 輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路 輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 5
這樣挑牛奶最划算！冬天更要喝牛奶？加熱會破壞營養？真相曝光
你知道嗎？冬天其實是喝牛奶CP值最高的季節！冬天牛奶更營養？牛奶加熱營養會不會流失？營養師林世航告訴你如何挑對牛奶。 牛奶怎麼判斷是冬期品還是夏期品？ 過去乳品標章會明確寫出冬期品或是夏期品，健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 1
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話