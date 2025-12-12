咖啡、莓果能保護心臟？英研究：攝取「多酚食物」是關鍵

一項刊登於《BMC Medicine》英國倫敦國王學院研究團隊經過十餘年的追蹤發現，長期攝取富含多酚的食物，能有效降低罹患心血管疾病風險，並改善血壓與膽固醇指數。

經常攝取茶、咖啡、莓果、橄欖油、堅果及全穀物等富含多酚的食物族群，不僅血壓與膽固醇指數表現更為理想。（示意圖／123RF）

食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中分享，這項研究針對超過三千一百名成年人進行長達十年以上的健康追蹤。結果顯示，經常攝取茶、咖啡、莓果、橄欖油、堅果及全穀物等富含多酚的食物族群，不僅血壓與膽固醇指數表現更為理想，發生心血管疾病的機率也明顯低於少量攝取多酚食物的族群。

為精確量化多酚攝取與健康的關聯性，研究團隊特別開發了「多酚飲食分數（PPS）」評估系統，用以衡量二十種常見多酚來源食物的攝取情形。韋恩指出，研究發現PPS與心血管健康的關聯性，比單純統計總多酚攝取量更具顯著性，研究者認為這是因為PPS能更完整反映整體飲食模式，而非僅關注單一營養素，因此更貼近真實生活中的飲食影響。

保持高多酚攝取飲食習慣的族群，其心血管疾病風險上升的幅度明顯較為緩和。（示意圖／Pixabay）

多酚是植物中天然存在的化合物，被廣泛認為能支持心臟、大腦與腸道等多方面的健康。研究人員首次大規模分析多酚在人體代謝後形成的尿中代謝物，結果顯示多酚代謝物，特別是與類黃酮、酚酸相關濃度較高的受試者，不僅心血管疾病風險較低，俗稱好膽固醇的高密度脂蛋白（HDL）含量也較高。

研究團隊進一步指出，雖然心血管疾病風險會隨著年齡增長自然上升，但保持高多酚攝取飲食習慣的族群，其心血管疾病風險上升的幅度明顯較為緩和。專家韋恩強調，經常攝取含有多酚的食物，是一種簡單且有效的心臟保健策略，民眾可透過日常飲食輕鬆實踐。

