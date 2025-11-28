咖啡「這樣喝」恐變成關節殺手！醫師教你這樣替換食物 顧關節好簡單

隨著現代人生活型態改變，關節退化不再是老年人的專利，現在不少年輕人也常常出現關節發炎、軟骨磨損的慘況，尤其是日常生活中常吃到的4種食物，其實是「隱藏版殺手」。

從年輕開始顧關節 飲食習慣是關鍵

骨科醫師陳鈺泓指出，台灣約有10%的40歲以下族群已出現初期退化症狀，關節如同人體軸承，每日彎曲數千次，若長期營養失衡或反覆發炎，將加速磨損，除了適當運動和體重控制外，日常飲食習慣更是維護關節健康的關鍵因素，某些特定食物，可能正悄悄成為關節的隱形殺手。

「4食物」是隱藏版關節殺手 這樣替換更顧關節

陳鈺泓表示，日常中有4種常見食物是隱藏版關節殺手，不僅會加速關節軟骨磨損，還可能造成關節從內部老化：

1.加工食品暗藏發炎風險

日常常見的火腿、香腸、洋芋片及泡麵等加工食品，往往含有大量人工添加物、防腐劑與反式脂肪，有研究發現，這些成分會刺激免疫系統釋出「發炎激素」，進而加速關節軟骨磨損，建議民眾應盡量選擇天然原型食物為主，減少加工食品的攝取頻率，才能有效降低關節發炎的風險。

2.高脂食物增加關節壓力

炸雞、培根、肥肉等高脂餐點不僅會提升體內的發炎狀態，更會直接增加關節的負擔，尤其是膝關節承重負擔最重，體重每增加1公斤，膝蓋就必須多承擔4倍的壓力。可改吃富含Omega-3的魚類如鯖魚、鮭魚，以及亞麻仁油、核桃等食材，這些優質脂肪來源能幫助減少關節炎指數，維護關節健康。

3.精緻糖食物加速關節老化

蛋糕、手搖飲、糖果、加糖咖啡等高糖食品，除了會造成體脂肪上升外，更會導致「糖化終產物（AGEs）」在體內累積，這些物質會加速關節內部老化，並損傷細胞修復能力，使關節提前老化。想滿足甜食需求又兼顧關節健康，可選擇天然甜味來源，如水果，咖啡中的糖精或砂糖，也換成少量蜂蜜，既能滿足口感也能保護關節。

4.酒精干擾營養吸收

長期酗酒會干擾鈣、鎂、維生素D等營養素的吸收，同時加重骨質疏鬆風險。陳鈺泓指出，酒精還會影響肝功能與免疫系統，使關節更容易發炎。根據美國骨科學會資料，關節炎患者每日酒精攝取應控制在一杯內，若想維持儀式感或放鬆心情，可改喝氣泡水、無糖豆漿或加入檸檬的溫水，既健康又不傷骨。

預防勝於治療 從餐桌開始保護關節

陳鈺泓強調，關節的保養，是從你每天吃的第一口開始，與其靠藥物延緩，不如從餐桌上預防，不應等到上下樓梯時膝蓋出現異響、早晨醒來感到腰背僵硬才想起照顧關節。現在就開始調整飲食習慣，選對食物保護關節，才是給未來自己最好的健康投資。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／陳鈺泓醫師

