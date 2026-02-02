「咖啡1喝法」體重不減反增、提高腸癌風險！醫授咖啡減脂喝法
社群上超紅的健身飲品「Proffee」（Protein＋Coffee），將蛋白粉加入咖啡，號稱能一次補充蛋白質和咖啡因，幫助增肌減脂，聽起來是不是很誘人？先別急著跟風！醫師教你怎麼喝才不會踩雷！
蛋白粉不是愈多愈好！過量攝取恐變脂肪
根據《每日郵報》報導，「Proffee」就是把蛋白粉加進咖啡裡一起喝，許多健身愛好者認為，這樣既能靠咖啡因提神，又能補充蛋白質，是個幫助提升代謝、增肌減脂的聰明組合。但英國健身專家亞當．克拉克（Adam Clark）指出，蛋白質的攝取量應根據個人體重與活動量調整，一旦補充過量，多餘的熱量同樣會轉化成脂肪，反而導致體重上升。
他強調：「攝取超過身體所需的蛋白質，並不會加速減脂，反而可能導致脂肪堆積與代謝負擔。」根據英國飲食指南，一般成人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重0.75克，女性一天約45克、男性約55克；但網路流傳一杯「Proffee」食譜的蛋白粉含量，就可能高達33克，逼近一天的建議量，若加上三餐，非常容易超標。
看更多：這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險
小心加工成分！潛藏腸道健康風險
除了熱量問題，蛋白粉的成分也值得關注。市售蛋白粉產品大多含有添加糖、香料、人工甜味劑及高脂奶製替代品等超加工成分。長期攝取這些添加物，可能會引發腸道菌群失衡與慢性發炎，甚至增加腸癌風險。
克拉克提醒，運動健身應該要搭配正確的運動和飲食觀念，「Proffee」不應該被當作正餐或蛋白質的主要來源，蛋白質的最佳來源仍是天然的原型食物，例如肉類、雞蛋、乳製品、豆類與蔬菜等。
看更多：咖啡抗癌、防失智！名醫親測：喝咖啡多1步驟還能降壞膽固醇
蛋白粉＋咖啡＝燃脂神組合？別想得太美！
針對超紅的「Proffee」，很多人好奇，把蛋白質和咖啡因加在一起，效果究竟會不會「1＋1＞2」？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯直言，目前並沒有針對 Proffee的臨床研究可以證實這點。
從營養學來看，蛋白質確實能增加飽足感、保護肌肉；咖啡因也能短暫提升代謝。她強調，兩者結合只是方便，並不會因為「混在一起」就產生額外的減脂或增肌效果。真正決定你身材變化的，還是整體的飲食控制與運動習慣。
咖啡會影響蛋白質吸收嗎？醫破解迷思
那麼咖啡因會不會讓辛苦補充的蛋白質都白費了？陳潔雯表示，現有研究並沒有顯示咖啡因會妨礙蛋白質的吸收，甚至有觀點認為，蛋白質能讓咖啡因釋放得更平穩，反而有機會減少心悸或焦躁感。
不過，陳潔雯特別提醒，咖啡本身可能會影響「鐵質」的吸收，如果是容易缺鐵或貧血的朋友，最好避免在吃完高鐵食物（如紅肉、豬肝）後，立刻喝咖啡。
看更多：咖啡這樣喝才有效？研究揭密：咖啡「抗老化祕密」比你想的還厲害
醫師教你3招聰明喝咖啡 變身減脂神隊友
陳潔雯認為，Proffee可以作為一種方便補充蛋白質的方式，但要注意選擇成分單純、低糖的蛋白粉，並避免再額外加入奶精或糖漿，以避免不必要的熱量抵銷效果。
若想靠咖啡輔助減脂，陳潔雯建議喝黑咖啡，並提供3大原則：
時段：放在早晨或運動前飲用，避免影響睡眠。
分量：控制在每日總咖啡因300～400mg以內。
搭配：不要完全用咖啡取代正餐，應與均衡飲食、規律運動結合，效果才會明顯。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／陳潔雯醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
