咖啡1年內貴40%、牛肉、香蕉漲價也超過通膨 消費者吃不消
咖啡、牛肉、香蕉及其他日用品價格，在過去一年急劇上漲，尤以川普總統重返白宮發動全球貿易戰開徵關稅後漲得更為厲害，加劇了國民的普遍不滿，也是共和黨在本月初的地方選舉大敗的因素之一。
華爾街日報援引勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據，在截至9月的過去一年，咖啡、牛肉、香蕉的平均零售價，分別飆漲40%、11.5%及8.6%，遠高於大約3%的整體通膨率。
食品雜貨價格上漲，對中低收入的國民來說尤其沉重，被迫將更大的收入比率花在食品支出，高物價的憤怒情緒，也反映在本月初新澤西及維吉尼亞州的州長選舉，共和黨大敗。
川普明顯知道後果嚴重甚至影響明年期中選舉，14日採取行動，降低牛肉、咖啡、香蕉以及其他逾百種農產品、食品的關稅。
美國咖啡及香蕉都是依賴進口，聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)指出，進口商及批發商一定會將關稅成本轉嫁給消費者。
巴西是美國最大的牛肉和咖啡進口來源國之一，除面對50%的關稅外，由於其他多項關稅措施疊加，牛肉進口總稅率高達76.4%，這絕大部分成本要由美國消費者來承受。
財經新聞頻道CNBC指出，不僅是巴西，同樣受關稅影響的澳洲、紐西蘭及烏拉圭對美國的牛肉出口也出現下降，在供應減少下，自然加劇了本已緊張的牛肉供應鏈壓力。
經濟研究公司Trade Partnership Worldwide的總裁安東尼(Dan Anthony)解釋，當對主要供應國徵收關稅時，支付關稅的美國進口商自然會將之轉嫁給消費者，又或索性停止進口而導致供應減少，無論哪種情況，價格飆漲是必然的。
除了關稅原因，美國原本是主要的牛肉生產國，但多年來牛隻數量持續減少，這也推高了牛肉價格。
專家都說，取消進口關稅將有助於降低價格，但即使成本下降了，進口商通常也需要一段時間才會降低價格。
