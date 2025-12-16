咖樂迪也中鏢！進口美國莎莎醬遭驗出一級致癌物 460公斤全數退運

食藥署今天（16）公布邊境食品不合格名單，2批自美國進口的莎莎醬被檢出致癌物環氧乙烷。食藥署提供



食藥署今（16）日公布最新一波邊境食品不合格名單，其中知名食品選貨店「咖樂迪」也中標。2批自美國進口莎莎醬，檢出致癌物質環氧乙烷，總重量達460.8公斤，依法須在邊境退運或銷毀。

食藥署上午公布有9項邊境查驗不合格名單，包括有泰國的炒粿條、巴拉圭的冷凍牛肚、美國的莎莎醬、越南的彩虹胡椒粒、美國的西芹、中國的辣椒碎、中國的竹笙。

食藥署指出，有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出。這2批美國的莎莎醬在邊境必須退運或銷毀，將針對「台灣咖樂迪股份有限公司」在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100%。

廣告 廣告

根據國際癌症研究機構（IARC）資料顯示，環氧乙烷屬於一級致癌物，長期接觸會增加罹癌風險。我國法規明定，環氧乙烷不得於食品中檢出，以定量極限0.1 ppm為法規值。

食藥署表示，還有1批由輸入業者「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒在邊境必須銷毀，不得退運。

根據食藥署統計，近半年，從114年6月8日至114年12月8日止，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從114年12月8日起至115年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

更多太報報導

快訊／蘇丹紅化妝品擴大累計39項！驚見知名「NARS超能修護霜」

小磨坊再出包！印度「香芹粉」檢出蘇丹紅 3公噸全數銷毀

這款Pocky巧克力棒出事！食藥署證實「2產品、4批次」受影響