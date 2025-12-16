咖樂迪莎莎醬農藥殘留超標！ 460.8公斤邊境退運銷毀

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署今日公布9項邊境查驗違規品項，其中包括2批台灣咖樂迪公司自美國進口的莎莎醬，驗出不得檢出的農藥環氧乙烷，460.8公斤商品遭退運或銷毀，另有1批廣紘國際公司自越南輸入的「彩虹胡椒粒」，遭檢出蘇丹色素4號，53.76公斤遭銷毀。

北區管理中心主任劉芳銘指出，由台灣咖樂迪公司報驗的美國莎莎醬檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克，可能是環境殺蟲作用殘留所致，但依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，故2批美國的莎莎醬在邊境必須退運或銷毀，另食藥署也對該公司部分產品維持監視查驗，抽驗比例為100%。

檢出蘇丹色素4號 越南彩虹胡椒粒遭銷毀

劉芳銘說，廣紘國際公司報驗的越南彩虹胡椒粒檢出蘇丹色素4號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，因此在邊境銷毀，不得退運，另食藥署統計近半年，受理越南的其他香辛料，報驗1批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

針對邊境蘇丹色素4號管理情況，劉芳銘表示，食藥署已經從2025年12月8日起至2026年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

