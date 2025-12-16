「咖樂迪」進口莎莎醬檢出致癌物 越南胡椒粒又見蘇丹紅

食藥署今天（16）公布邊境食品不合格名單，知名食品選貨店「咖樂迪」也上榜，2批自美國進口的莎莎醬被檢出致癌物環氧乙烷。（圖／食藥署）

食藥署今天（16）公布邊境食品不合格名單，知名食品選貨店「咖樂迪」也上榜，2批自美國進口的莎莎醬被檢出致癌物環氧乙烷，產品共460.8公斤，必須在邊境退運或銷毀。

食藥署今天公布食品邊境檢驗不合格品項，本次有2批由輸入業者「台灣咖樂迪股份有限公司」報驗的美國莎莎醬，檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤0.1毫克。依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，這2批美國的莎莎醬在邊境必須退運或銷毀。

國際癌症研究機構（IARC）已將環氧乙烷列為一級致癌物，長期接觸將增加癌症風險。我國規定在食品中不得檢出，以定量極限0.1 ppm為法規值。

食藥署針對「台灣咖樂迪股份有限公司」輸入番茄醬及其他番茄調味醬號列，在邊境維持監視查驗，抽驗比例為100％。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，其關係企業過去有檢出蘇丹色素不合格紀錄，因此針對「台灣咖樂迪股份有限公司」輸入的香辛料及調味醬產品號列，不分國別，列為監視查驗。

另外，本次有1批由「廣紘國際股份有限公司」報驗的越南彩虹胡椒粒，檢出蘇丹色素四號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批越南的彩虹胡椒粒共53.76公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。

劉芳銘說明，近半年受理越南的其他香辛料僅1批。食藥署已從114年12月8日起至115年12月7日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

