咖波也辱華！聯名《我的英雄學院》遭中國粉絲喊抵制，台灣人笑：盜圖仔也敢崩潰？

《我的英雄學院》再度捲入辱華風波！這次被掃到颱風尾的是「貓貓蟲咖波」，在昨（27）日上架與《我的英雄學院》合作 LINE 貼圖後，引發不少中國人崩潰，怒喊要退坑，但卻反被嘲笑：「盜圖仔也敢崩潰？」

（圖源：我的英雄學院 / 貓貓蟲咖波）

貓貓蟲咖波昨日上線與《我的英雄學院》聯名 LINE 貼圖，集合咖波跟其中的幾位著名角色，動圖相當可愛，但在傳到中國後卻引起大批粉絲崩潰，因過去《我的英雄學院》就被冠上辱華的名號遭到抵制，因此這次聯名讓不少中國人紛紛怒喊要退坑：「還好你的周邊不便宜我一直沒有入手，再見」、「我恨你」、「我最喜歡的表情包再見了」、「我喜歡咖波，不喜歡作者，退坑了」、「很失望」、「表情包已經全刪了」。

與《我的英雄學院》推出的動圖相當可愛（圖源：貓貓蟲咖波）

但由於 LINE 在中國並沒有營運，所謂的「表情包」也只是中國網友們擅自盜圖後做成貼圖在當地的社群軟體中使用，因此也被台灣網友反笑：「不能用 LINE 的地方管人家出什麼貼圖？」、「一群盜圖仔也敢自稱粉絲？」、「沒買過周邊的說要抵制」、「原來截圖自己做表情包就是支持啊」、「盜圖的好意思這麼悲憤？」

《我的英雄學院》當初在中國被指「辱華」主要起於角色「志賀丸太」的名字，「丸太（maruta）」曾是侵華日軍 731 部隊對活體實驗受害者的代稱，引發中國網友認為作品觸碰歷史傷痛並不尊重受害者。事件曝光後作者與出版社澄清並無惡意，並將角色改名為「殼木球大」，但仍未平息爭議，多個中國平台一度下架相關內容，甚至在動漫展上出現因 Cosplay《我的英雄學院》的角色而遭辱罵、推擠的衝突，成為網路上著名的中國「辱華」風波之一。