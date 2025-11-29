咖波新貼圖聯名《我英》！小粉紅崩潰洗版：為什麼聯動辱華動畫…台網笑翻力挺

貓貓蟲咖波和《我的英雄學院》推出聯名貼圖。圖／翻攝自LINE

由台灣藝術家亞拉創作的知名IP「貓貓蟲咖波」外表像貓又像蟲，可愛模樣深受大批粉絲喜愛，也衍生出多款LINE貼圖，近日更與日本人氣動畫《我的英雄學院》（以下簡稱《我英》）推出聯名貼圖，吸引眾多粉絲購買下載。不料，這波聯名貼圖卻引發中國網友因《我英》曾涉「辱華爭議」而集體崩潰洗版，卻也釣出台灣網友反向支持：「我也買了貼圖，支持正版好爽！」

貓貓蟲咖波與《我英》近日推出聯名貼圖，由亞拉主導設計的動態貼圖，將漫畫角色全都化身為短短胖胖的超可愛人物，這組貼圖售價為90元，販售至2027年11月30日止。不過，由於《我英》過去捲入辱華爭議，因此消息曝光後頓時讓大批中國網友十分崩潰，紛紛湧入相關PO文和影片下留言洗版：「新的聯動你最好別在小紅書發」、「不知道他知不知道國內喜歡它的人比國外加起來多」、「為什麼要聯動辱華動漫？別糊塗啊」、「不想要中國市場了？」

貓貓蟲咖波和《我的英雄學院》推出聯名貼圖。圖／翻攝自LINE

許多中國網友崩潰的發文也被傳回Threads、IG等社群平台，也讓許多台灣網友紛紛調侃，並以行動支持貓貓蟲咖波與《我英》的最新聯名貼圖：「我要笑死了，小粉紅集體崩潰，謝謝亞拉，謝謝我英，我愛咖波」、「吉伊卡哇也聯動過啊，那怎麼不抵制呢好好笑喔」、「中國人也不用LINE在那邊叫什麼」、「從網友自行傳過去，到網友自行抵制，閉環了」、「是他們：藝術無國界，還是他們：我英辱華」、「本來只是覺得可愛沒特別喜歡，這下不得不支持了！」

據了解，《我英》被指「辱華」其實不是因為劇情，而是作者在2020年的漫畫第259話中新增了反派醫生角色「志賀丸太」，但在日本二戰侵華期間，「731部隊」對許多中國人進行「志賀氏菌」的人體生化實驗，而「丸太（Maruta）」與這些人體實驗受害者的代稱同音，因此引發大批中國網友認為作者使用該名字是在影射「731部隊」或侮辱當年受害者。

批小粉紅崩潰洗版。圖／翻攝自網路

對此，作者堀越耕平在爭議爆發後也公開道歉，並強調「志賀（Shiga）」的取名是根據角色本人因對漫畫中的「敵聯合（Villain League）」的首領「ALL・FOR・ONE」相當狂熱，希望親近而以其本名「死柄木（Shigaraki）」中的一部分來命名；至於「丸太（Maruta）」則是希望能表現出「圓圓胖胖」的感覺。堀越耕平強調，無論是哪個名字都是偶然，也沒有任何意圖去傷害各位讀者。《我英》後來也將該角色名稱改為「殻木球大（からき きゅうだい）」。



