咖波聯名屌面人遭炎上！官方緊急刪文發聲：終止合作

【緯來新聞網】人氣IP貓貓蟲咖波深受廣大粉絲喜愛，不僅在台灣開設實體店「咖波屋」，還常與遊戲跨界合作，也會推出聯名商品。官方昨（7日）宣布與插畫家「屌面人」推出聯名布偶，沒想到引發不少網友反彈，只好緊急取消合作，掀起一番議論。

咖波原本與屌面人聯名推商品，但因部分網友抗議，最後緊急取消。（圖／翻攝自Bugcat Capoo臉書）

咖波官方帳號昨天在Threads發文，寫下：「這算是咖波最屌的聯名嗎？」只見玩偶造型是男性私密處的形狀，將在9日正式販售。不料，消息一出引發兩派網友論戰，支持和不支持的都有，引發熱烈討論。

廣告 廣告

咖波官方發文宣布聯名消息。（圖／翻攝自capooinfo Threads）

官方為了避免戰火越燒越旺，隨即刪除貼文，接著重新發表聲明，宣布貓貓蟲咖波與屌面人的合作將終止，因雙方留意到，近期圍繞本次合作的討論已逐漸偏離原先的創作初衷，並引發部分不同立場的討論與誤解。經雙方充分溝通後，決定終止本次合作。

官方刪文後，重新發表聲明。（圖／翻攝自capooinfo Threads）

合作終止的消息曝光後，留言區再度吵成一團，「支持，本來就不適合的合作，終止也好」、「為什麼要因為一些人的謾罵就停止合作？這樣對很期待聯名商品的人很不公平欸」、「我都已經期待已久的合作，結果現在什麼都沒了」、「唯一期待的合作產品耶」、「一開始就不該合作」、「尊重咖波最後的想法，不管合不合作我都理解與支持」。

更多緯來新聞網報導

陳奕迅20歲愛女出道！陳康堤正臉露出超美 社群私人轉為公開

宋芸樺為看夕陽吃罰單噴28000 朝聖Lady Gaga獲人生體悟