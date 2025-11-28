咖波聯名《我的英雄學院》！小粉紅崩潰喊「辱華」 台灣人嗨：買來支持

生活中心／許智超報導

貓貓蟲咖波」與日本人氣動畫《我的英雄學院》合作推出聯名貼圖。 （圖／翻攝自Line官網）

近日，知名IP「貓貓蟲咖波」與日本人氣動畫《我的英雄學院》合作推出聯名貼圖，意外的組合讓許多台灣網友直呼「好可愛」，不過這次合作卻讓中國網友集體崩潰，「作者你糊塗啊，你不是台灣人嗎？」紛紛表示要把貼圖刪除，甚至還有人要作者賠錢，此消息傳到台灣後，讓台人笑虧「沒想到被中共判定辱華，這下不得不買了」。

貓貓蟲咖波與《我的英雄學院》推出聯名貼圖，讓中國網友集體崩潰。（圖／翻攝自小紅書）

LINE近日推出「貓貓蟲咖波 x 我的英雄學院」聯名貼圖，官網表示，這是由亞拉主導設計的動態貼圖，《我的英雄學院》的角色們都變成超軟Ｑ超可愛，此組貼圖販售至2027年11月30止。然而，此聯名卻讓中國網友崩潰，在小紅書上哀號「不是謠言是真的，作者你糊塗啊，你不是台灣人嗎？我恨你」、「我喜歡咖波，不喜歡作者謝謝，退了吧」、「表情包全刪了，作者賠我錢好嗎」、「還偏偏在這個節骨眼上」。

貓貓蟲咖波與《我的英雄學院》推出聯名貼圖，讓中國網友集體崩潰。（圖／翻攝自小紅書）

相關貼文被分享到Threads，台灣網友紛紛笑說，「他們也用不了line 在破防什麼」、「啊辱華是關台灣人什麼事」、「小粉紅仇日又愛看日動漫追日星」、「辱了啦，什麼都可以辱」、「從沒買過咖波貼圖，沒想到被中共判定辱華，這下不得不買了」、「我要笑死了，小粉紅集體崩潰，謝謝亞拉，謝謝我英，我愛咖波」。

事實上，過去《我的英雄學院》曾因為劇情內容中有一位反派角色名為「志賀丸太」，在故事中負責不道德的人體實驗，而他的名字「丸太」讀音為「Maruta」，與二戰當時日本入侵中國期間的「731生化部隊」對人體實驗者的代稱「Maruta」同音，因此在動畫播出時，在中國輿論引起了巨大爭議，許多人痛批該作者「不尊重中國」、「辱華」，該動畫也因此在中國遭到禁播。

