咖波聯名《我英》！小粉紅心碎轟「辱華」掀網戰

台灣知名人氣貼圖角色「貓貓蟲咖波」自創立以來，以可愛又獨特的造型擄獲大批粉絲喜愛。隨著人氣攀升，咖波近年積極與各大國內外IP合作，推出多款周邊商品，屢屢創下亮眼成績。沒想到，昨日（27）「貓貓蟲咖波」官方社群X驚喜宣布，即將與日本人氣動漫《我的英雄學院》聯名推出全新LINE貼圖，消息一出卻意外引發爭議。不少中國網友與小粉紅認為咖波竟與所謂的「辱華」動漫合作，紛紛湧入貼文底下留言開轟，甚至與台灣網友「開戰」，讓討論區瞬間吵成一片。

台灣知名人氣貼圖角色「貓貓蟲咖波」宣布與《我的英雄學院》聯名推出LINE貼圖，卻遭小粉紅抵制。（圖／翻攝自Ｘ＠Bugcat Capoo）





昨日，國內知名IP「貓貓蟲咖波」在社群平台X驚喜宣布，將與日本超人氣動漫《我的英雄學院》聯名推出全新LINE貼圖，原本是一項讓粉絲期待已久的「重磅合作」，沒想到卻意外引發爭議。其實，《我的英雄學院》早前就曾被小粉紅群體鎖定，原因則是動畫內反派角色「殼木球大」原名「志賀丸太」，遭小粉紅認為「丸太」指涉日本731部隊進行人體實驗的受害者，而「志賀」則與731相關的「志賀菌」同名，因而將角色名字解讀為「暗藏辱華」。之後中共官媒也加入炒作，公開譴責作品「涉嫌辱華」，雖然作者已公開道歉，並強調完全沒有隱喻惡意、也將角色改名，但《我的英雄學院》仍被大批小粉紅抵制。如今，這次咖波宣布聯名也掀起小粉紅炸鍋，留言砲轟「咖波那麽火但是從來不來中國，明顯就是瞧不起啊。所以一直都不喜歡」、「台灣有事日本有沒有事不知道，但你在中國的銷量可就有大事了」、「我勸你趕緊取消聯動，否則我們大陸的粉絲會遠離你，我是不歡迎讓一個辱華動漫來聯動的」、「不需要國內的粉絲的了嗎？」、「粉了五六年，脫粉了，再見了我的貓貓蟲」。





日本動漫《我的英雄學院》中「殼木球大」一角原名為「志賀丸太」，因踩到小粉紅的雷點認為在隱喻731事件而改名。（圖／翻攝自動漫百科）









小粉紅與台灣網友掀起網戰。（圖／翻攝自Ｘ＠Bugcat Capoo）





不過小粉紅的聲明台灣粉絲可不買單，紛紛站出來力挺咖波，表示：「真的蠻好笑的，咖波明明在中國就沒官方經營，中國也不能用賴，謝謝跟我英連動」、「已買！好用多用」、「一群在牆內正常聯網狀態下根本無法用line的韭菜到底在X腰什麼？？？」、「你們整個國家對於咖波的購買力 可能都不知道是只有台灣的幾分之一，還多數都是買盜版的，這種情況要人尊重你們的市場，你們有尊重別人的品牌嗎？」。













