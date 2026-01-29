咖莉娜的大學夢 課餘打工不忘當志工

慈濟四大八法中，教育很重要，當孩子的心中充滿愛，善種發芽茁壯，這個社會，就能擁有一大片善的森林。像是在印尼這位助學生，咖莉娜，從父母親務農的偏鄉，獨自到雅加達讀大學，半工半讀賺取生活費，還騰出時間，跟著慈濟人付出當志工。她的人生道路並不平坦，但沿途，卻也充滿美好的風景。

把全家福，貼在牆壁，手機裡最常看的也是父母照片，咖莉娜來自南加里曼丹偏鄉，離鄉背景，來到雅加達讀大學，是為自己，也是為家人。

慈濟助學生 咖莉娜：「在求學期間，父母常因身體不適，時常前往醫院就醫，那段過程印象深刻，所以我決定投入醫療健康領域，選擇藥學做為專科。」

家裡務農，經濟不富裕，為了減輕父母負擔，申請慈濟助學金，同時，自己也靠做花藝在網路上行銷，賺取生活費用。

慈濟助學生 咖莉娜：「我還在念大學需要交通費用，也需要生活費或買實驗課的材料。」

儘管生活忙碌，有空餘時間，一定來參加慈青的活動。

慈濟印尼分會專員 楊秋玲：「她非常積極，在參加慈青活動時也是如此，常常主動擔任活動協調，甚至不需要別人邀請，自己主動報名參與，對一位離鄉在外求學的孩子來說，真的非常難得。」

咖莉娜原本是一分感恩回饋的信念，在成為慈青的一員後，收穫最多的是自己，不單是笑容變多了，在養老院裡，和阿公阿媽的好情誼，也膚慰了思鄉之情。

慈濟助學生 咖莉娜：「很開心剛剛有跟一位，會說英文的阿媽聊天，結果我反而跟她學了不少，聊著聊著才發現，我會的還比不過阿媽會的，已經很久沒有回家了，大概兩年沒回去，所以也想起父母，真的很思念。」

為了更好的生活，咖莉娜勇敢踏出家鄉，在異鄉感受到善意，也付出關懷，在愛的流動中，讓生命更加美好。

