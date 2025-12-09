咪妃KIDS衝上APPLE PODCAST熱門節目冠軍！思佳曝婚前對象「要祭改」！

【警政時報 司徒／臺北報導】COS界至尊天后咪妃今年初「咪妃KIDS」PODCAST節目開張，大談現代媽媽經，才短短9個月，因她呆萌不失真的敢言風格，陸續探討愷愷案、女兒言語遲緩及婚姻諮商問題，在年輕媽媽圈引起莫大圈粉效應！節目數度衝上APPLE PODCAST熱門節目冠軍，流量超過百萬，讓咪妃感動到想哭，「剛開始因為女兒才發現社會親子問題很多，認為自己應該為媽媽們發聲，但很擔心不被接受。沒想到很多媽媽私訊我，說很喜歡我，謝謝勇敢說出她們心聲，讓我很感動！」

日前咪妃的閨蜜王思佳也來上「咪妃KIDS」PODCAST，兩個已婚的媽媽討論的竟然是超敏感話題「結婚到底好還是不婚不生快樂一生好？」果然笑果十足，王思佳被問「結婚的好處…到底哪裡好」先是深呼吸口氣幽默說，過去交往過很多「髒東西」、「需要祭改的對象」；三十歲時單身被稱剩女很不好聽，「但我跟自己講說，沒有一定要結婚，沒有遇到跟我在一起一加一的對象，幹嘛拖累我自己」。

「但我跟我先生是遠距離戀愛。以前我絕不談遠距離戀愛，覺得遠距離太難掌控，你怎麼知道他在幹什麼」，爆笑的是，王思佳又幽默說，「後來我才想說，他也不知道我在幹什麼」語畢全場哄堂大笑，解釋最後反而享受起這樣的關係，與老公結婚了。

王思佳也說覺得「我老公膽子也滿大的」敢娶她這種「性格鮮明的人」，「我算是個有什麼就講什麼的人。」不少網友看了這集很有共感，留言「好像懂了一些事」、「遠距離兩邊都是公平的」、「我死也要單身」、「想知道該祭改的是誰」。

咪妃今年因「咪妃KIDS」PODCAST在親職界打響了非常大的江山，甚至台北海洋科技大學(簡稱台北海大)新媒體學程也以咪妃的影音製作當作課程指標。深度親子旅遊業配邀約不斷，她國內外綠島、峇里島、澎湖、泰國、親子遊樂園到處跑，也因為她越來越有自信美，不少醫美邀約代言，她幾乎已經沒有空檔。

一直以來是COS天后的她，為了女兒小恩再升級為「COS媽」名號，每次為女兒小恩打造變裝影片，都引起網路媽媽們暴動，光「當你媽是COS」單元在網路就幫女兒累積破百萬流量，尤其是獵魔女團更是流量超過44萬，母女版的美少女戰士也超過38萬！不少媽媽還指名買她女兒身上的COS造型，更成了小恩的鐵粉。咪妃今年也踏進兒童的姊姊界，創「榴槤姐姐」IP走進媽娃的唱跳世界，不少年輕媽媽還想跟他組團唱跳，還有不少娃娃粉絲追的她榴槤裝跑，讓她得意的很。有趣的是，好幾次她變裝成榴槤姊姊後，女兒小恩竟然認不出馬麻了，讓她哭笑不得。

