咪蕾返鄉原州當「地頭蛇」 媽媽備傳統料理款待外景隊

咪蕾回到故鄉「原州」出外景，媽媽、哥哥首次在螢幕前曝光。（圖／八大提供）

融融、咪蕾為《自由的旅行者》前進韓國體驗當地傳統汗蒸幕，當時戶外氣溫僅有3度，兩人一進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，隨即被溫暖氣息包圍，直呼「不想再出去」。融融更挑戰親手搬運木頭，沒想到看似平凡的木塊竟重達百公斤，讓他對現場工作人員的體力深感佩服。

融融、咪蕾為前進韓國體驗當地傳統汗蒸幕。（圖／八大提供）

行程中，兩人驅車3小時前往知名的「蟾津江」尋找田螺美味。當地因河川水質清澈，生長的田螺滋味鮮美，咪蕾補充田螺湯是韓國傳統的滋補料理，也是解酒妙方。融融、咪蕾跟著50年經驗的河螺達人一起學習捕撈，歷經一番體驗後，融融突然脫口，想念台灣夜市的燒酒螺。

此趟行程最特別的是咪蕾回到故鄉「原州」，一踏進熟悉的街道，她自信稱閉著眼睛都知道路怎麼走，而咪蕾的家人也首次在螢幕前曝光。咪蕾媽媽親自準備傳統料理招待外景隊，融融則趁機訪問咪蕾哥哥，好奇他眼中的妹妹是什麼樣的人？哥哥雖緊張到狂流汗，仍稱讚妹妹活潑、是家裡的氣氛擔當。看著咪蕾對媽媽撒嬌與哥哥的互動，融融忍不住感嘆：「小女兒真的是家裡的寶！」展現兩人的深厚友誼與異國文化交流的溫情。

