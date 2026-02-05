咪蕾返韓遇搭訕！老闆一路狂追要電話 融融目睹全程

融融（左）與咪蕾韓國自駕行之旅本週來到最終站。（圖／八大提供）





實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季將播出韓國行最終站。主持人融融與搭檔咪蕾體驗最道地的韓國算命文化，隨後前往傳統市集，面對攤販大姐們熱情「餵食」，融融盛情難卻，忍不住頻頻掏錢買單，一旁的咪蕾提醒他：「後面還有很多攤！」要他克制一下。過程中還遇到一位販售靈芝的老闆，不只分送巧克力給工作人員，甚至一路追著想跟咪蕾要電話，讓融融笑稱這裡的老闆全都是「大E人」，熱情指數大破錶。

融融與咪蕾日前前往首爾聖水洞，特別拜訪當地製造馬格利酒的酒廠，一見到酒廠理事就被對方的明星外型驚艷，兩人異口同聲直呼：「好帥！」融融與咪蕾也實際參與馬格利酒的釀製過程，親身體驗並品嚐韓國最古老米酒的獨特風味。

廣告 廣告

咪蕾（中）一度被老闆追著要電話，融融（右）直呼熱情破表。（圖／八大提供）

咪蕾（中）一度被老闆追著要電話，融融（右）直呼熱情破表。（圖／八大提供）

此外，節目也深入介紹韓國引以為傲的韓牛文化，融融與咪蕾走進肉舖老闆的工作空間，不僅近距離感受頂級韓牛的品質，也大快朵頤。融融分享，韓國政府對韓牛血統管理極為嚴格，幾乎每一塊牛肉都有「身份證」。老闆也不藏私推薦近期爆紅的隱藏版部位「蝦肉」，又稱蝦形牛排，口感極致軟嫩。隨後兩人在燒烤店大啖韓牛料理，邊吃邊讚嘆：「好吃到翻桌！」

談到這趟為期18天的韓國自駕行，咪蕾表示，最難忘的莫過於回到父親的故鄉統營，這是睽違十年後再次踏上她充滿童年回憶的地方，對她而言是一個既珍貴又難得的機會。融融則分享，能在良洞村入住世界文化遺產「沙湖堂」，並與當地媽媽們一起動手做小吃，讓他特別有感觸，也成為此行最難忘的回憶之一。這趟旅程，也讓兩人彷彿重新認識了一次韓國。



【更多東森娛樂報導】

●韓YTR咪蕾同居5年台男友！見家長鬆口婚期 融融新婚曝蜜月計畫

●才娶最美消防員！知名YTR爆與女搭檔「同蓋棉被」緊急澄清了

●融融下半身遭工作人員「直搗搜身」！咪蕾全程目睹超尷尬

