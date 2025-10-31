咬冰塊上癮？醫揭「食冰癖」真相：身體在求救 已「嚴重缺鐵」

記者簡浩正／台北報導

醫師表示，當人無法控制地渴望咀嚼冰塊時，很可能是身體發出的求救信號。（示意圖／PIXABAY）

許多人習慣在天氣熱時咀嚼冰塊來消暑、甚至有人已成為習慣。但這個看似無害的動作，其實可能隱藏健康警訊。兒科急診醫師吳昌騰在臉書發文指出，當人無法控制地渴望咀嚼冰塊時，很可能是身體發出的求救信號。

他說，忍不住想咀嚼冰塊？有些人會認為這只是一個無傷大雅的怪癖，頂多就是對牙齒不好，或是個人喜好。然而，醫學上發現，這種「無法控制地渴望並咀嚼冰塊」的行為，很可能是身體發出的一個強烈求救信號，預示著一個常見但常被忽略的健康問題：缺鐵性貧血（Iron Deficiency Anemia）。

吳昌騰分享自己曾收治的個案，一名年輕上班族小陳，近幾個月來總是感到異常疲倦、精神不濟，工作效率也直線下降，連爬幾層樓梯都氣喘吁吁。除了疲勞，他每天還要咀嚼好幾杯冰塊，這種清脆的聲響和冰涼的口感讓他無法自拔。他從未想過，這個「吃冰塊」的習慣會和自己的健康狀況有關。在持續疲倦影響工作表現後，小陳決定就醫。經過問診與抽血檢查，醫師發現他患有嚴重的缺鐵性貧血。

他進一步解釋，「食冰癖」（渴望吃冰）是缺鐵性貧血一個非常典型且常見的症狀，它屬於一種廣泛的「異食癖」（Pica，指持續性地想吃非食物物質的行為）。雖然冰塊本身不含鐵質，無法直接補充身體所需。但是，「渴望吃冰」這個行為本身，就是身體在嚴重缺鐵時發出的一個強烈求救信號。

醫學研究發現，當病人的缺鐵問題得到治療，開始接受鐵劑補充，體內的鐵儲存量回升後，這種想吃冰塊的異食癖行為通常會隨之改善或完全消失。吳昌騰提醒，身體的渴望是一種語言，無法控制地想吃冰塊，可能是身體在告訴你：「我需要鐵質！」請務必將這個線索告訴醫師。

