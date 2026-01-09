咬牙舉債也要推營養午餐免費 張麗善曝原因：沒有人想當二等公民

雲林縣長張麗善昨日傍晚宣布，自115學年度起全縣公立國中小學營養午餐將全面免費，並表示就算咬緊牙根，也要不惜舉債籌措經費。張麗善今（9）日上午受訪時表示，換做任何人都不願做二等公民，同時她也向中央喊話，免費營養午餐福利應該由中央統籌。

雲林縣長張麗善8日宣布跟進營養午餐免費政策。（圖／張麗善臉書）

張麗善受訪時提到，新版《財劃法》通過後，中央卻不副署、不執行，致使雲林縣預算編列窒礙難行，過去由中央補助的多項支出，均改由地方自行負擔，再加上前兩天行政院突然調高雲林縣的財力級次，這些都使縣府的財政面臨考驗。

廣告 廣告

張麗善指出，前兩天原以為只有六都實施營養午餐免費政策，後來發現有不少縣市都跟進，剩下濁水溪以南的幾個縣市沒有，在這樣情況下，擔心因為城鄉差距會影響孩子的自信心，為了別讓雲林的孩子們認為，別人有免費營養午餐他們卻沒有，因而產生二等公民的想法，這是她不樂見的，因此自己才會說，就算財政困難，也要不惜舉債咬牙也要辦。

張麗善表示自115學年度開始縣內公立國中小營養午餐免費。（圖／張麗善臉書）

張麗善續指，雲林縣營養午餐免費預算一學年估計要6億元，一餐50元、一學年200天計算，平均一學期要3億元，115學年度的9月至12月的經費將於4月間追加預算。

張麗善擔心，這樣的影響除了孩子之外，也會反映在大人身上，因為城鄉差距，恐會造成人口外移的效應，那個縣市福利好，人口就往那移動，例如六都老人不用繳健保費，將來讀書9年都不用繳營養午餐費，這樣會連年輕人都帶走，留在鄉下的負擔反而增大，因此她決定跟進營養午餐免費政策。

目前已有多個縣市宣布跟進營養午餐免費政策。（資料照／中天新聞）

張麗善喊話，營養午餐免費福利應該由中央統籌，現在因為少子化，中央鼓勵生育，但若只是給一次性補助，養育的負擔會很大，中央應該思考的，是如何減輕年輕人的負擔，讓他們敢生敢養。

延伸閱讀

國中小學營養午餐能否全免費？ 新北市教育局：審慎評估

高虹安宣布：115學年起新竹市中小學營養午餐免費

營養午餐免費年增十億 林俊憲打臉黃偉哲：台南負擔六都最小