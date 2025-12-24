咬牙跳更高1／女兒啊女兒！冒險犯難遲疑 陳澤耀：蹲下去才有可能跳得高

陳澤耀身形結實，膚色黝黑，愛運動的他，有著獵豹滑順的氣息，而他也是一個對獵取角色狀態很執著的人。

演員陳澤耀來自馬來西亞，最廣為人知的角色，是《富都青年》裡吳慷仁的弟弟阿迪， 也曾因此入圍金馬獎最佳男配角項目。其實底層角色，他過去就很有經驗了。這些沉重， 讓他肩膀上所背負的、眼界裡所看到的，慢慢都與過去不同。

氣場瞬息萬變 陳澤耀

1991年3月3日生。以男子組合「東于哲」出道，以電影《分貝人生》獲得第20屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員、電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男配角。新作為劇集《監所男子囚生記》，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo播出全劇。每週日晚間 8 點於八大戲劇台、12月14日起每週日晚間10點於台視播出。

這個很愛極限運動的人，在表演中同樣追求一種極限。因為曾遇合約問題一如困獸，那些蹲下伏低的過去，都成陳澤耀甘願咬牙跳得更高的力量。

陳澤耀為了演出《富都青年》的角色，為戲胖了10幾公斤，打造出渾渾噩噩的外貌。但其實，眼前這個有著刀鋒般銳利髮型與身形的他，才是陳澤耀較常見的樣貌。他曾是男團、演過偶像劇，最近在劇集《監所男子囚生記》演出一個退役跆拳國手，進了監所當管理員成暗樁，去幫助楊祐寧所演的犯人吉娃娃，互動中有各種爆笑。 陳澤耀屢次在底層角色受到肯定，反而少演這種憨憨的、不知天高地厚的喜劇角色。「我第一次接觸這樣的題材。不過小時候常看周星馳的電影，或多或少受到了影響。」 不過，別以為追求刺激感累疊的他，會在喜劇上放過自己。即使演出的是個退役國手，陳澤耀在接下角色之時就開始特訓跆拳道，到開拍之時已經練了半年。」 他也沒說什麼，直到動作指導發現陳澤耀真的可以踢，就開始加入360度旋踢，與很多高難度的華麗動作。

「我覺得自己要感受過當一個跆拳道選手的感覺，所以我上課是有點越級挑戰，是速成班，他們要到一個級別才可以對打，但我直接跟教練說，就讓我跟別人對打，感受一下被踢被打的感覺是有多痛。」陳澤耀燦笑，「真的超級痛！」

偷偷特訓六個月，拍攝時不需替身也不必借鏡位。對熱愛運動的陳澤耀來說，跆拳道不是最難的，最難的，是他因賭債欠錢得被倒吊那一場戲。「幾乎在昏倒的邊緣，整個人癱軟。」吊鋼絲綁在腳上，但他的角色嘴被貼住、手被綑住，無法打信號，「我不管怎麼發出聲音，他們都以為我是在演戲，最後有跟副導討論出怎麼求救。」

「倒吊以後，眼睛微血管開始破了⋯」黑道大姐還要把香腸的竹籤往他嘴裡戳，戳到嘴唇後往下扯，陳澤耀的嘴受傷腫脹。那4天的戲，陳澤耀記得超清楚。 最近陳澤耀的女兒出生了。拍《監所男子囚生記》時，他的太太還沒有懷孕，陳澤耀有感，「現在如果要我倒吊到快昏迷的狀況，我可能會不願意，我可能在剛開始不舒服時就會表示，不行了，趕快放我下來。」

場邊側記

演過無國籍的非法移工後，陳澤耀對外籍移工更有同理心，但也因此被騙。對方說他母親過世了，需要錢回到孟加拉。雖然看似是被騙了，但陳澤耀說：「我有他的資料。我相信他可能會還，就是自己的處境有點困難啦，暫時沒有辦法還5萬元啦。」心有善念，因為他看到別人可能處於蹲下去的低谷。

