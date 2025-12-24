咬牙跳更高2／崩潰再崩潰！吳慷仁擔心他 陳澤耀：蹲下去才有可能跳得高
我們在大清早碰面工作，陳澤耀的臉上卻在發光，他習慣早起運動，喜歡攀岩、賽車、上百公里的越野馬拉松，還會去爬喜馬拉雅山。雖然玩極限肯定過癮，但有了女兒，心裡有了更多掛念，他笑：「以前去賽車時，防火衣不會穿起來，車子檢查好就出去了，現在車子檢查好了，就趕快先穿防火衣。」
氣場瞬息萬變 陳澤耀
1991年3月3日生。以男子組合「東于哲」出道，以電影《分貝人生》獲得第20屆上海國際電影節亞洲新人獎最佳男演員、電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男配角。新作為劇集《監所男子囚生記》，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo播出全劇。每週日晚間 8 點於八大戲劇台、12月14日起每週日晚間10點於台視播出。
陳澤耀迎接和太太雲鎂鑫的的第一個孩子，而和陳澤耀一起拍戲的楊祐寧有了第三個小孩，碰面時，陳澤耀跟楊祐寧討論很多事，像是問要不要買寶寶監視器這麼細節的事。陳澤耀轉述：「祐哥說買幹嘛，你房子又不是那麼大 ，只要寶寶哭你一定聽得到，這錢可以省下來。」
陳澤耀是一個會把戲帶回家的人。迎接新生命的他很怕，就怕自己身處的狀態會不會嚇到寶寶。「接下來又是比較沉重的角色，其實人的氣場會變，帶回去的情緒就不一樣。這個我有一點擔心。」 陳澤耀在《富都青年》最後探監吳慷仁的戲很重很重，被命運捉弄一輩子的兩個人，迎來最不想要的結局。陳澤耀回憶場景坦承，「阿迪這個角色，心裡面的情緒，是我最難消化的 。」再次想到時，他竟又有點想哭。
他就是一個運動員性格，總是在場上傾盡所有，使盡全力撲向目標，不只是體力的極限，也包括情緒的極限。「我覺得我可能不太聰明，我當時會認定說，慷仁哥現在就是我哥哥，情感上也是，那場戲只拍了一條，我就崩潰。印度攝影師拍我肩膀叫我休息一下。結果我們只能拍兩條，因為情緒大爆炸，整個虛脫好累。」 連向來最拚入戲的吳慷仁都提醒他，這樣萬一要拍十次怎麼辦？但再來一次，陳澤耀還是會義無反顧去崩潰吧，除了個性逞強之外，他更說：「這個真誠跟這個真心的付出，是我自己有的東西，而且能幫助大家相信這對富都兄弟。」至少，他可以結結實實去付出、去崩潰，而不是對著牆，全部的情緒無處宣洩。
場邊側記
演過無國籍的非法移工後，陳澤耀對外籍移工更有同理心，但也因此被騙。對方說他母親過世了，需要錢回到孟加拉。雖然看似是被騙了，但陳澤耀說：「我有他的資料。我相信他可能會還，就是自己的處境有點困難啦，暫時沒有辦法還5萬元啦。」心有善念，因為他看到別人可能處於蹲下去的低谷。
造型：葉又慈／化妝：Ruby Huang／髮型：Henry@driven by hair／ 服裝提供：HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE（葡萄酒紫色工裝外套、長褲，灰色領帶背心）、John Varvatos（針織外套、襯衫、長褲）
